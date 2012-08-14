گریه خاموش زلزله دیدگان از خشم زمین

به گزارش خبرنگار مهر،حالا بازماندگان زلزله ویرانگر ورزقان از خشم زمین که صدها نفر را از پیش مان برد و هزاران نفر را زخمی کرد، خاموش می گریند.

مشاهدات عینی خبرنگار اعزامی مهر نشان می دهد که زمین لرزه عصر شنبه، از ورزقان، شهرستانى ویرانه ساخته است. از مجموع 60 روستای این شهرستان 20 روستا 100 درصد تخریب شده و بقیه از 20 تا 100 درصد آسیب دیده اند؛ وضعیت شهر ورزقان هم چندان امیدوارکننده نیست. در کوچه هاى منتهی به خیابان هاى مرکز این شهر، آوار تلنبار شده و شهروندان سرگردانند.

صدای آژیر آمبولانس ها و خودروهای امدادرسان همچنان به گوش می رسد و صداى شیون و فریاد مردمی که عزیران خود را از دست داده اند و تقاضاى کمک دارند، لحظه اى قطع نمی شود.

از سوی دیگر صدها نفر از مردم ورزقان مخصوصاً در روستاهای این شهرستان که خانه و کاشانه شان بر اثر زلزله ویران شده نگران و سردرگم اند.

آسیب های ناشی از زلزله، تقریباً تمام راه های مواصلاتی به ویژه راه های روستایی را مسدود و کار امدادرسانی از طریق زمین را با مشکل مواجه کرده است.

امدادرسانان، علاوه بر شهرهای همجوار از استان های تهران، اردبیل، زنجان، آذربایجان غربی و اصفهان خود را به ورزقان رسانده اند و با تجهیزات مدرن کار امدادرسانی را با سرعت بیشتری ادامه می دهند.

هم اکنون مرحله آواربرداری و اسکان موقت زلزله دیدگان منطقه به پایان رسیده و بیمارستان صحرایی هم برای معاینات اولیه در ورزقان مستقر شده تا حادثه دیدگان را پس از مداوای اولیه و در صورت نیاز به مراکز درمانی تبریز اعزام کند.

یک مقام مسئول در پزشکی قانونی آذربایجان شرقی هم آمار قابل توجه و تکان دهنده ای را ارائه می کند: "70 درصد جان باختگان زلزله ورزقان، زنان و کودکان هستند."

او ادامه می دهد: با توجه به زمان وقوع زلزله که عصرگاه بود، بیشتر مردان، سر باغ ها و مزارع کشاورزی کار می کردند و متاسفانه غالباً زنان و کودکان بودند که گرفتار خشم زمین شدند.

تا لحظه مخابره این گزارش بیش از 100 پس لرزه در ورزقان به ثبت رسیده و بهمین خاطر مردم منطقه که جان سالم به در برده اند، همچنان در حالیکه مضطرب و نگرانند، در مراکز اسکان موقت و فضاهای باز مستقرند.

از دست دادن جان افراد خانواده ای که برای ادای نذری و احسان خود در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان، به ورزقان سفر کرده ولی زیر آوار گرفتار شده اند، به همراه تصاویر دلخراش مرگ پنج عضو یک خانواده و سوگواری یک جوان ورزقانی که چهار عزیز خود را از دست داده، گوشه ای از صحنه های دردناک و سنگینی است که مشاهده آنها جان هر ناظری را می لرزاند.

با همه این اوصاف، تلاش داوطلبانه عده زیادی از جوانان تبریزی که به صورت خودجوش به مناطق زلزله دیده آمده اند، در کنار تلاش بی وقفه نیروهای نظامی، انتظامی و امدادی حاضر در شمال آذربایجان شرقی، روزهای امیدوارکننده ای را برای این مناطق تصویر می کند.

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گزارش: حامد عاطفی فر

