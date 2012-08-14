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۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۱۷

در قالب کنسرت/

"دبدبه" موسیقی روی صحنه می‌رود

"دبدبه" موسیقی روی صحنه می‌رود

کنسرت گروه موسیقی "دبدبه" به سرپرستی رضا فرهمند و با هم‌خوانی گروه کر 6 نفره در تاریخ 15 و 16 شهریور ماه در تالار وحدت برگزار می‌‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت گروه موسیقی "دبدبه" در دو بخش برگزار می‌شود. در بخش نخست از این مجموعه آثار در دستگاه ماهور روی صحنه می‌رود و در ادامه مجموع قطعات این کنسرت در دستگاه نوا اجرا خواهد شد.

در همین راستا این گروه موسیقی قطعاتی چون قطعه آغاز، تکنوازی سنتور، تصنیف بی‌همگان، تصنیف رازخمار را با  همراهی 38 نوازنده که 26 نفر ازنوازندگان، نوازنده سازهای کوبه‌ای چون پرکاشن، دایره، تنبک، دمام، دهل، کوزه، ضرب زورخانه، کاسوره و دف هستند برای علاقمندان اجرا می‌کند.

آهنگسازی و تنظیم قطعات این اجرا را، رضا اسحاق فرهمند ساخته که به همراه اشعاری از حافظ، مولانا و فردوسی ارائه و اجرا خواهد شد.

گروه موسیقی "دبدبه" فعالیت خود را در سال 82 به سرپرستی رضا فرهمند و محسن فرمانی آغاز کرده‌است. این گروه موسیقی متشکل از نوازندگان سازهای کوبه‌ای ایرانی چون دف، دایره، کوزه، دمام، دهل، بندیر، تنبک، کاسوره است همچنین این گروه موسیقی از حضور نوازندگان سازهای ملودیک چون ایرانی تار، سنتور، بم تار، کمانچه، عود، سه تار، نی با همراهی 6 همخوان بهره می‌برد. 

لازم به‌ذکر است این گروه موسیقی پیش از این 3 کنسرت موفق در کاخ سعدآباد (سال84)، تالار اندیشه (سال 85) فرهنگسرای ارسباران (سال88) داشته است.

کد مطلب 1672822

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