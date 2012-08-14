روز ایران در خیمه رمضان مسکو

به گزارش خبرنگار مهر در مسکو، شامگاه یکشنبه بیست و دوم مردادماه همزمان با بیست و سوم ماه مبارک رمضان، خیمه رمضان مسکو شاهد برگزاری مراسم روز ایران بود که در خلال آن روزه‌داران حاضر در مراسم افطاری، با فرهنگ، هنر و آداب و رسوم ایرانیان در ماه مبارک رمضان آشنا شدند.

خیمه رمضان مسکو که به همت شورای مفتیان فدراسیون روسیه از نیمه ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود، هر روز اختصاص به یکی از کشورهای اسلامی دارد که ساعاتی قبل از افطار، ضمن اجرای برنامه‌های فرهنگی، تلاوت قرآن، پخش فیلم و ... به معرفی کشور خود می‌پردازند.

در برنامه‌های روز ایران ابتدا چند کلیپ در معرفی ایران و آداب و رسوم ایرانیان در ماه مبارک رمضان پخش شد و سپس سفیر جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی ضمن تشکر از شورای مفتیان روسیه به سبب ابتکارش در برگزاری این برنامه، تهدیدها و دشمنان جامعه مسلمانان جهان را آمریکا، صهیونیسم بین‌الملل و افراط‌گرایی دینی دانست و از خداوند برای غلبه بر این دشمنان مسلمانان، استعانت و یاری خواست.

روز ایران در خیمه رمضان امسال با انتشار ویژه‌نامه روسی تهران تایمز به مناسبت ماه مبارک رمضان همراه و توزیع آن در بین حاضران، با استقبال و توجه آن‌ها مواجه شد؛ ویژه‌نامه‌ای که با اهتمام رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری مهر در چارچوب تفاهمنامه دو جانبه همکاری‌های مشترک منتشر و در مسکو و قازان توزیع شده است.