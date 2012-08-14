سردار مجید خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، وقوع زلزله در استان آذربایجان شرقی را حادثه و مصیبتی ناگوار برای همه مردم ایران خواند و افزود: حدود سه ساعت بعد از وقوع زلزله، سه گروه از بسیج سازندگی استان آذربایجان شرقی برای شناسایی اولیه در منطقه حضور پیدا کردند.

وی افزود: مذاکراتی با بسیج سازندگی استان آذربایجان شرقی داشتیم که قرار شد قرارگاهی عملیاتی توسط بسیج سازندگی مرکز و استان در منطقه زلزله‌زده تشکیل شود و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، بازسازی مکان‌های تخریب شده، بعد از عید فطر آغاز شود.

رییس سازمان بسیج سازندگی تاکید کرد: مذاکره با دستگاه‌های استانی برای حمایت مالی برای اجرای این فرآیند، در حال انجام است و پیش‌بینی می‌کنیم که کار اجرایی را توسط قرارگاه یاد شده در استان شروع کنیم.

خراسانی با اظهار تاسف از آسیب دیدن 65 روستا تصریح کرد: بر اساس گزارش‌ها بعضی از این روستاها 100 درصد تخریب شده و بخشی، کمتر آسیب دیده‌اند. در تقسیم کاری که در استانداری در حال انجام است، سهمی از بازسازی مناطق تخریب شده به بسیج سازندگی سپرده خواهد شد. بسیج سازندگی استان‌های سراسر کشور هم منتظر اعلام ما هستند تا برای بازسازی مناطق به آذربایجان شرقی اعزام شوند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره وضعیت بهداشتی مناطق زلزله زده گفت: در بخش امدادرسانی، جمع‌آوری اجساد به اتمام رسیده و بر اساس گزارش‌های رسیده، کار شناسایی و انتقال جان‌باختگان به پایان رسیده است. بسیج جامعه پزشکی هم برای ارایه خدمات درمانی به منطقه اعزام شده و خوشبختانه تاکنون، شیوع بیماری خاصی اعلام نشده است.

سردار مجید خراسانی در پایان گفت: امروز تیمی از سازمان بسیج سازندگی مرکز برای بررسی میدانی و هماهنگی‌های اجرایی به منطقه اعزام خواهد شد.