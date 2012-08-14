  1. بین الملل
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

در پی اقدامات مرسی؛

آمریکا خواهان گسترش همکاریهای نظامی و غیر نظامی با قاهره شد

آمریکا خواهان گسترش همکاریهای نظامی و غیر نظامی با قاهره شد

در پی اقدامات اخیر رئیس جمهور مصر، آمریکا همکاری نظامی و غیرنظامی با قاهره با هدف مقابله با چالش های اقتصادی و امنیتی مصر را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک روز پس از اقدامات اخیر محمد مرسی رئیس جمهور مصر، "گای کارنی" سخنگوی کاخ سفید شب گذشته  گسترش همکاری نظامی و غیر نظامی با قاهره در راستای مقابله با چالش های اقتصادی و امنیتی را خواستار شد.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که اصلاحات اخیر محمد مرسی به نفع ملت مصر باشد و این کشور روابط حسنه با همسایگان خود را حفظ کند.

کارنی همچنین تلویحا اعلام کرد که واشنگتن از آینده روابط قاهره - تل آویو نگران است.

رئیس جمهور مصر یکشنبه شب پس از برکناری طنطاوی و سامی عنان، "عبدالفتاح السیسی" را به عنوان وزیر دفاع و "محمد العصار" را به عنوان معاون وزیر دفاع و "صرقی صبحی سید احمد" را به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش مصر انتخاب کرد. محمد مرسی همچنین متمم قانون اساسی را لغو کرد.
 

کد مطلب 1672837

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