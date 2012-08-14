شش طرح آمایش صنعت و معدن کهگیلویه و بویراحمد اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حیدرپور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در صورتی که این طرح ها به بهره برداری برسند برای 643 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.

وی بیان کرد: برای راه اندازی این واحدهای مهم صنعتی حدود 240 میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده است.

حیدرپور افزود: نزدیک به 208 میلیارد ریال از این میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده به صورت تسهیلات بانکی پرداخت خواهند شد.

وی عنوان کرد: هدفمندکردن ارائه تسهیلات با توجه به نیازها، امکانات و ظرفیتهای هر منطقه از اهداف اصلی طرح آمایش صنعت و معدن است.

30مرداد آخرین فرصت صنعنگران برای ثبت نام در سامانه بهین یاب

رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد همچنین آخرین مهلت ثبت نام واحدهای صنعتی و معدنی استان در سامانه "بهین یاب اس ام" را پایان مرداد ماه اعلام کرد.

حیدرپور گفت: کلیه مجریان طرح های صنعتی و معدنی باید حداکثر تا تاریخ 30 مرداد به سامانه بهین یاب مراجعه و نسبت به بروز رسانی اطلاعات طرح های خود و دریافت شناسه اقدام کنند.

وی بیان داشت: در صورت عدم ثبت نام در سامانه، جواز تاسیس این واحدها ابطال می شود و تمدید نخواهد شد.

حیدرپور افزود: صاحبان جوازهای ابطال شده برای ادامه کار باید با شرایط جدید نسبت به دریافت جواز تاسیس خود اقدام کنند.

این مسئول یادآور شد: کلیه واحدهای صنعتی که قبلا در طرح بروز رسانی اطلاعات شرکت و کد رهگیری دریافت کرده اند، نیاز به مراجعه مجدد نداشته و شناسه آنها همان کدرهگیری صادر شده است.

حیدرپور عنوان کرد: با توجه به پیاده سازی فرایندهای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی، ارائه هرگونه خدمات از سوی وزارت خانه به بنگاهها از قبیل معرفی برای دریافت خدمات، تسهیلات، معافیتهای گمرکی و... منوط به دریافت شناسه کسب و کار از سامانه است.