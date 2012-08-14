بیش از 13هزار هکتار از اراضی استان سمنان زیر کشت گیاهان علوفه ای قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضوی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه در سالجاری، 13 هزار و 320 هکتار از اراضی استان سمنان زیرکشت گیاهان علوفه ای قرار دارد، افزود: بیش از 271 هزار تن گیاهان علوفه ای طی سالجاری در این استان تولید شده است.

وی با اشاره به استقبال کشاورزان استان سمنان از کشت ذرت علوفه ای، اظهار داشت: سطح زیر کشت این محصول نسبت به سال گذشته سه هزار و 800 هکتار افزایش یافت و پیش بینی می شود از این اراضی 167 هزار و 200 تن ذرت علوفه ای برداشت شود.

رضوی عنوان کرد: امسال در سه هزار و 800 هکتار از اراضی این استان ارقام اصلاح شده ذرت کشت شد و بیش از 110 تن بذر ارقام مختلف ذرت علوفه ای که بیشتر از نوع سینگل گراس بود بین کشاورزان توزیع شده است.

وی یادآور شد: امسال همچنین پیش بینی می شود تا حدود 90 هزار تن یونجه، شش هزار و 800 تن سورگوم و هفت هزار و 925 تن سایر محصولات علوفه ای از مزارع استان سمنان برداشت شود.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان سمنان یادآور شد: در سطح 9 هزار هکتار نیز ارقام اصلاح شده یونجه شامل یزدی، بمی و همدانی، 200 هکتار سورگوم و در 320 هکتار از اراضی استان سمنان بذور سایر گیاهان علوفه ای نظیر اسپرس، شبدر، ارزن و چغندر علوفه ای کشت شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کار مبارزه با علف های هرز غلات از اواخر سال گذشته شروع شد و با اتمام زمان مبارزه، در 18 هزار و 963 هکتار از مزارع گندم آبی و دیم و 2 هزار و 907 هکتار از مزارع جو با استفاده از ادوات و ماشین آلات به شیوه زمینی مبارزه شد.