برتری ازبکستان برابر اردن/ "حسونه شیخ" خداحافظی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمهای ملی فوتبال اردن و ازبکستان که خود را برای حضور در هفته چهارم از مرحله چهارم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا آماده میکنند، دوشنبه شب در دیداری تدارکاتی برابر هم به میدان رفتند که این بازی در پایان به برتری یک بر صفر تیم ازبکستان انجامید.
در این مسابقه تدارکاتی که در ورزشگاه بینالمللی امان برگزار شد، "شیرموف کاپادزه" در دقیقه 78 تک گل تیم ازبکستان را به ثمر رساند. در دقیقه پنج این دیدار تدارکاتی، حسونه شیخ ستاره و کاپیتان تیم ملی اردن از زمین بازی خارج شد و بصورت رسمی از فوتبال ملی خداحافظی کرد. وی همچنین از سوی مسئولان فدراسیون اردن مورد تقدیر قرار گرفت.
تیم ملی ازبکستان در گروه A مرحله چهارم مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا با تیمهای ایران، کرهجنوبی، لبنان و قطر همگروه است و روز سهشنبه 21 شهریورماه میزبان کرهجنوبی خواهد بود. اردن هم در گروه B این رقابتها با تیمهای ژاپن، استرالیا، عراق و عمان همگروه است و در همین روز از استرالیا پذیرایی خواهد کرد.
نظر شما