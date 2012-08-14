به گزارش خبرنگار مهر،‌ پخش مجموعه انیمیشن "مثل یک بازی" به کارگردانی آریا طاهری در 52 قسمت 10 دقیقه‌ای از یکشنبه 22 مرداد در شبکه پویانمایی آغاز شده است و هر روز ساعت 18 روی آنتن می‌رود.

این انیمیشن داستان پسر بچه‌ای به نام سعید است که کیف پر از اسکناسی پیدا کرده و آن را مخفی می‌کند و همین مساله باعث حوادث تلخ و شیرینی می‌شود که دیدنی است. "مثل یک بازی" در موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه و به سفارش مرکز پویا نمایی صبا ساخته شده و فیلمنامه آن را حسن احمدی نوشته است.

علاوه بر این انیمیشن،‌ پخش اثر دیگری با نام "زرد مشکی" نیز از فردا چهارشنبه 25 مرداد در شبکه پویا آغاز می‌شود. این اثر یکی از جدیدترین تولیدات مرکز صبا است که به کارگردانی کیانوش عابدی در 52 قسمت 10 دقیقه‌ای با تکنیک سه بعدی رایانه‌ای ساخته شده است.

عابدی درباره ساخت این مجموعه با اشاره به اینکه آن را بر اساس کتابی با همین نام ساخته به مهر گفت: برایم جالب بود که تمام شخصیت‌های این کار دوچرخه هستند؛ سمندر قهرمان داستان در سیرک کار می‌کند و مرتب در کره فلزی می‌چرخد و محبوب تماشاگرانش است. تا اینکه مدیران سیرک یک دوچرخه ژاپنی را به میدان می‌آورند تا با زرد مشکی به رقابت بپردازد و از همین جا ماجراهای اصلی و فرعی کار آغاز می‌شود.

این کارگردان به سختی‌های تبدیل دوچرخه به شخصیت‌های داستانی اشاره کرد و افزود: در وهله اول نمی‌دانستیم باید چه کنیم. سر و چشم و دهان دوچرخه‌ها را کجا بگذاریم؟! در میان نمونه‌های خارجی نیز کارتون "ماشین‌ها" را داشتیم که اصلا به موضوع ما ربطی نداشت چون ساختار دوچرخه و ماشین تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.

کارگردان انیمیشن "زردمشکی" درباره انتخاب عنوان این مجموعه انیمیشنی توضیح داد: "زردمشکی" یک ترکیب رنگی است. درست مثل زردقناری. چرا که شخصیت اصلی سریال یعنی سمندر از دو رنگ زرد و مشکی تشکیل شده است.

"زرد مشکی" از چهارشنبه 25 مرداد ساعت 19:20 از شبکه یونمایی روی آنتن می‌رود.