مراسم تجلیل از سوریان به همراه اظهار همدردی با زلزله زدگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم به همت فرمانداری شهرستان ری شامگاه دوشنبه در ورزشگاه شهید مقدم برپا شد.

فرماندار شهرستان ری در این مراسم گفت: برای آن بخش از مردم کشورمان که در حادثه زلزله اخیر دچار حادثه شده و جان باختند، طلب مغفرت و برای بازماندگان طلب صبر می کنیم و انشاءالله مصدومان این حادثه به زودی سلامتی خود را دوباره به دست آورند.

مراسمی برای تجلیل عموم

امیرحسین باقرنژاد افزود: این مراسم، برنامه ای برای تجلیل عموم شهرستان ری از جوان افتخار آفرینی است که کار بزرگی را انجام داده و افتخار بزرگی را در عرصه جهانی بدست آورد.

کسب ارزشمندترین مدال پس از 40 سال

وی با اشاره به دوره های قبلی المپیک اظهار داشت: پس از چهل سال ما توانستیم در این دوره از المپیک به ارزشمندترین مدال دست پیدا کنیم و اگر نفر دوم یا سوم در این مسابقات بودیم، شاید آنقدر افتخار نمی کردیم اما مدال این دوره باعث افتخار است که یکی از فرزندان شهرری اولین مدال طلا را کسب کرد و این موجب تقویت روحیه ورزشکاران و کاروان ورزشی در این دوره از مسابقات بود و پس از آن نیز شاهد بودیم، ورزشکاران دیگر، یکی پس از دیگری به موفقیت رسیده و مدال کسب کردند.

مسئولان ورزشکاران را حمایت کنند

باقرنژاد با اشاره به این که در واقع حمید سوریان جایگاه ارزشمندی دارد، افزود: اینکه کشورمان در ردیف 17 از جدول رده بندی قرار گیرد، غیر قابل باور بود که انشاالله با تلاش، تقویت و حمایت مسئولان و ورزشکاران در رشته های مختلف، در مسابقات منطقه ای و کشوری موقعیت های بهتری برای ورزشکاران ایجاد شود.

مراسمی برای اظهار همدردی با زلزله زدگان

وی تصریح کرد: با صحبت هایی که با حمید سوریان داشتم، وی خواست که این مراسم به نوعی برنامه ای برای اعلام و اظهار همدردی با خانواده های زلزله زده باشد که کار وی کار بزرگی بود و باید اعلام کنیم که این برنامه تنها برای تجلیل از زحمات حمید سوریان نبوده است.

حضور مسئولان در مراسم تجلیل از حمید سوریان

حضور پرشور مسئولان در این مراسم یکی از ویژگی های این برنامه بود. در این میان علی رسول نژاد معاون وزیر ورزش، صفرعلی براتلو معاون سیاسی استانداری تهران، عبدالله زارع پدر کشتی شهرری، محمد محمودی سرمربی تیم ملی ناشنوایان ایران در چهار دوره المپیک، مسئولان ادارات شهرستان ری و پهلوانان و کشتی گیران شهرری و... و حضور پرشور مردم به چشم می خورد.