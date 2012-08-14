پیشنهاد ایران برای ایجاد پیمان دفاعی میان کشورهای اسلامی با هدف دفاع از فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه کمیته دیپلماسی دفاعی وزارت دفاع طی سخنانی از روز قدس بعنوان پشتوانه عظیم ملت فلسطین و نقطه اتکاء و امید مسلمانان جهان برای رهایی قدس یاد کرد و گفت: حضور میلیونی در راهپیمایی روز جهانی قدس، راه رهایی قدس را هموار میکند.
وحیدی از روز قدس بعنوان یادگار ارزشمند امام راحل عظیم الشأن یاد کرد و افزود: روز قدس منبع الهامبخش بیداری اسلامی است.
وی با بیان اینکه تحقق آرمان فلسطین و رهایی قدس شریف با سازش با رژیم صهیونیستی و همکاری با آمریکا تحقق پیدا نمیکند، گفت: سردمداران آمریکا و غرب نه تنها ارزشی برای حقوق ملت مظلوم فلسطین قائل نیستند بلکه از هر فرصتی برای درهم شکستن جبهه مقاومت ضدصهیونیستی استفاده میکنند.
وزیر دفاع تحرکات و اقدامات جانبدارانه آمریکا، غرب و برخی کشورهای دیگر از تروریستها در سوریه را در همین راستا ارزیابی و تصریح کرد: آنان فکر میکنند با ساقط کردن دولت سوریه، جریان مبارزه و جبهه مقاومت علیه رژیم اشغالگر قدس را متلاشی خواهند کرد، غافل از اینکه جریان ضدصهیونیستی و جبهه مقاومت ریشه در اعتقاد، اندیشه و جان بیش از یک میلیارد مسلمان دارد و با اینگونه اقدامات مذبوحانه جبهه مقاومت مقاومتر و عزم آنان برای رهایی قدس بیشتر خواهد شد.
وحیدی وحدت جهان اسلام و همدلی مسلمانان را مهمترین عامل برای مقابله با توطئههای شوم رژیم اشغالگر قدس دانست و تأکید کرد: روز قدس تجلی وحدت و مظهر اراده و خواست مسلمانان جهان برای رهایی قدس شریف است.
وزیر دفاع ایجاد پیمانهای دفاعی میان کشورهای اسلامی با هدف دفاع از جهان اسلام و مردم فلسطین و قدس شریف را نیز از دیگر راههای دفاع از آرمان فلسطین برشمرد و گفت: اگر یک اتحاد قوی و استراتژیک دفاعی میان کشورهای اسلامی در دفاع از آرمان فلسطین شکل بگیرد، رژیم صهیونیستی چارهای جز تندادن به خواست و اراده ملت فلسطین نخواهد داشت.
وحیدی لفاظی و گندهگویی برخی سران رژیم صهیونیستی درخصوص حمله به ایران را در راستای انحراف افکار عمومی از مساله فلسطین و قدس شریف ذکر کرد و گفت: رژیم ضعیف و روبه اضمحلال صهیونیستی که در جنگ 33 روزه و 22 روزه آنچنان مفتضحانه تن به شکست داد، قطعاً در برابر اراده و قدرت ایران تاب مقاومت ندارد و اظهارات آنان ناشی از ضعف و ترس است نه قدرت برتری آنها.
وزیر دفاع افزود: ترس و وحشتی که امروز بواسطه موج بیداری اسلامی سران رژیم اشغالگر قدس را فراگرفته به حدی است که آنان از سایه خود نیز هراس دارند، لذا سعی میکنند با هیاهو و جنگ روانی به زعم خود این فضای ناامید کننده و بحرانهای فراوانی را که گرفتارش شدهاند، مدیریت کنند.
وحیدی در ادامه افزود: سیاستمداران نابخرد و جنگطلب رژیم غاصب صهیونیستی با اظهارات جنگافروزانه خود در حقیقت در مسیر انهدام و فروپاشی ارتش و ماشین جنگی این رژیم گام برمیدارند.
وزیر دفاع هوشیاری و حضور در صحنه، وحدت در عمل و پرهیز از اختلافات میان کشورهای اسلامی را از عوامل مؤثر در ناکام گذاشتن توطئههای آمریکایی صهیونیستی برشمرد و تأکید کرد: با گسترش موج بیداری اسلامی، بیتردید امسال راهپیمایی روز جهانی قدس با شکوهتر از سالهای قبل برگزار و بر انفعال هرچه بیشتر رژیم صهیونیستی خواهد افزود.
وحیدی در پایان بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق مردم فلسطین تأکید کرد و گفت: ملت رشید و سرافراز ایران اسلامی نیز با حضور میلیونی در راهپیمایی روز جهانی قدس ضمن تجدید پیمان با آرمانهای خمینی کبیر و حمایت مجدد از ملت فلسطین، بهار دیگری از بیداری، هوشیاری و مقاومت را رقم خواهند زد.
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