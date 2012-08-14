  1. استانها
  2. اصفهان
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

اسماعیلی:

رسانه‌ها نباید محدود شوند

رسانه‌ها نباید محدود شوند

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار استان اصفهان گفت: کسی نباید رسانه‌ها را به حکم وظیفه‌ای که دارند، محدود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی سه شنبه شب در اختتامیه هفتمین جشنواره مطبوعات و نمایندگی خبرگزاری‌های داخلی استان اصفهان و دومین جشنواره منطقه‌ای بیان داشت: با نگاهی گذرا به روند کار رسانه‌ها مشخص است که امروزه رسانه‌های استان در جایگاه بهتری نسبت به گذشته قرار دارند.

وی تصریح کرد: با وجود تمامی مشکلات و محدودیت‌هایی که در رسانه‌ها بوده و هست و در واقع به گونه‌ای این مسائل با آنها عجین شده باز کارهای ماندگاری در این شرایط سخت به وجود آید.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان ادامه داد: دشمنان درصدد هستند بزرگترین موفقیت کشور که همان پیروزی انقلاب اسلامی است را مخدوش کنند و همین جا وجود رسانه‌ها سهم عمده‌ای در جلوگیری از این روند است.

وی تاکید کرد: رسانه‌ها مسائل متعددی را به عهده دارند که از آن جمله می‌توان به ایفای نقش موثر آنها در تحولات اجتماعی اشاره کرد.

اسماعیلی وجود نقد در رسانه‌ها را مثبت ارزیابی کرد و افزود: کسی حق ندارد رسانه‌ها را محدود کند و امروزه اینکه بتوانی با پایبندی به حقوق رسانه‌ای در این جهت حرکت کنیم هنر است.　

کد مطلب 1672928

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها