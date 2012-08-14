به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی سه شنبه شب در اختتامیه هفتمین جشنواره مطبوعات و نمایندگی خبرگزاریهای داخلی استان اصفهان و دومین جشنواره منطقهای بیان داشت: با نگاهی گذرا به روند کار رسانهها مشخص است که امروزه رسانههای استان در جایگاه بهتری نسبت به گذشته قرار دارند.
وی تصریح کرد: با وجود تمامی مشکلات و محدودیتهایی که در رسانهها بوده و هست و در واقع به گونهای این مسائل با آنها عجین شده باز کارهای ماندگاری در این شرایط سخت به وجود آید.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان ادامه داد: دشمنان درصدد هستند بزرگترین موفقیت کشور که همان پیروزی انقلاب اسلامی است را مخدوش کنند و همین جا وجود رسانهها سهم عمدهای در جلوگیری از این روند است.
وی تاکید کرد: رسانهها مسائل متعددی را به عهده دارند که از آن جمله میتوان به ایفای نقش موثر آنها در تحولات اجتماعی اشاره کرد.
اسماعیلی وجود نقد در رسانهها را مثبت ارزیابی کرد و افزود: کسی حق ندارد رسانهها را محدود کند و امروزه اینکه بتوانی با پایبندی به حقوق رسانهای در این جهت حرکت کنیم هنر است.
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