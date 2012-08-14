به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی سه شنبه شب در اختتامیه هفتمین جشنواره مطبوعات و نمایندگی خبرگزاری‌های داخلی استان اصفهان و دومین جشنواره منطقه‌ای بیان داشت: با نگاهی گذرا به روند کار رسانه‌ها مشخص است که امروزه رسانه‌های استان در جایگاه بهتری نسبت به گذشته قرار دارند .

وی تصریح کرد: با وجود تمامی مشکلات و محدودیت‌هایی که در رسانه‌ها بوده و هست و در واقع به گونه‌ای این مسائل با آنها عجین شده باز کارهای ماندگاری در این شرایط سخت به وجود آید .

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان ادامه داد: دشمنان درصدد هستند بزرگترین موفقیت کشور که همان پیروزی انقلاب اسلامی است را مخدوش کنند و همین جا وجود رسانه‌ها سهم عمده‌ای در جلوگیری از این روند است .

وی تاکید کرد: رسانه‌ها مسائل متعددی را به عهده دارند که از آن جمله می‌توان به ایفای نقش موثر آنها در تحولات اجتماعی اشاره کرد .