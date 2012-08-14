دشمنان به دنبال ضربه زدن به انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی شامگاه دوشنبه در آئین معارفه رئیس جدید هیئت نظارت و بازرسی انتخابات استان البرز که در سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی ورزشی میلاد کرج برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان تمام تلاش و امکانات خود را به کار بسته اند تا به انقلاب اسلامی ایران ضربه بزنند.



وی با بیان اینکه دشمنان در این هدف خود جوانان را مورد هدف خود قرار داده اند، اضافه کرد: با توجه به مسائل فرهنگی و تقویت آرمان و دستاوردهای انقلاب اسلامی می توانیم در برابر هجمه های دولت ایستادگی کنیم.



استاندار البرز با تاکید بر اینکه باید بستر حضور امام زمان(عج) را فراهم کنیم، افزود: دشمنان برای تضعیف نظام هزینه های زیادی می کنند.



فرهادی گفت: نقش شورای نگهبان در رفع مشکلات و نظارت دقیق بر انتخابات بسیار حایز اهمیت است و نباید نادیده گرفته شود.



