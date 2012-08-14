اعزام تیمهای تخصصی به مناطق زلزله زده/ توزیع روزانه 10 هزار وعده غذایی

همایون هاشمی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: وعده های غذایی میان آسیب دیدگان مناطق زلزله زده روستاهای اهر ، هریس و ورزقان تا زمانی که نیاز باشد توزیع می شود.

وی گفت: همچنین به منظور ارائه خدمات به افرادی که در زلزله چند روز قبل شهرستانهای آذربایجان شرقی ، 16 تیم تخصصی شامل مددکار ، روانشناس و ... به این مناطق اعزام شده و به آسیب دیدگان خدمات اورژانسی ارائه می دهند .

رئیس سازمان بهزیستی از شناسایی 25 کودک بی سرپرست در این مناطق خبر داد و تاکید کرد: این کودکان والدین خود را در زلزله از دست داده اند که تحت پوشش سازمان قرار گرفته و از خدمات بهره مند می شوند و همچنین تعدادی زن سرپرست خانوار و معلول نیز شناسایی شده اند که به آنان نیز خدمات ارائه خواهد شد.

هاشمی از ارسال کمکهای مردمی شامل مواد غذایی، خوراکی و پوشاک به این مناطق خبر داد و گفت: این کمکها در قالب 25 کامیون به این مناطق زلزله زده ارسال شده است.

وی از جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان از طریق شماره حساب 90190 بانک ملت خبر داد و افزود: مردم نیکوکار سراسر کشور می توانند از طریق این شماره حساب کمکهای نقدی خود را به افراد نیازمند ارسال کنند.