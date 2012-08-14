هدفم کسب درجه یک داوری است/ امیدواری به المپیکی شدن ژیمناستیک ایبروبیک

مهتاب یادگاری، داور بین المللی ژیمناستیک در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: برای قضاوت مسابقات بین‌المللی ایروبیک ژیمناستیک باید حتما درجه سوم داوری داشته باشید که بنده هم با توجه به داشتن این مدرک برای قضاوت مسابقات بین قاره‌ای و رقابت‌های اوپن فرانسه هر سال دعوت می‌شوم.

وی با اشاره به اینکه به دلیل شرایط کاری نتوانسته برای قضاوت مسابقات آمریکا راهی این کشور شود، افزود: در برنامه‌ریزی امسال می‌خواهم درجه دوم داوری را کسب کنم اما در کلاس داوری بین قاره‌ای که از هر کشور 2 داور می‌تواند در آن شرکت کند، داوران می‌توانند مستقیما از درجه سوم به درجه یک داوری دست پیدا کنند.

داور بین المللی ژیمناستیک در این خصوص اضافه کرد: کلاس داوری بین قاره‌ای سال 2013 در جمهوری چک برگزار می‌شود و امیدوارم با حضور در این دوره و کسب نتایج خوب، درجه خود را به درجه یک ارتقا بخشم.

وی در مورد وضعیت رشته کلاس ایروبیک ژیمناستیک هم اظهار داشت: "برونو گراندی"، رئیس جهانی فدراسیون ژیمناستیک اعلام کرده در تلاش است این رشته در المپیک 2020 حضور پیدا کند که امیدواریم این اتفاق رخ دهد. ضمن اینکه قرار بود این رشته در المپیک لندن بصورت آزمایشی برگزار شود که تنها در حد حرف بود.

یادگاری با اشاره به رشد ورزشکاران کشورمان در این رشته گفت: در مسابقات بلغارستان که 2 ماه پیش با حضور 43 کشور برگزار شد، تیم ایران در بخش 6 نفره به فینال صعود کرد. در دیدار فینال هم بالاتر از کره‌جنوبی در رده هفتم قرار گرفت و مجوز حضور در مسابقات جهانی که در کلمبیا برگزار خواهد شد را کسب کرد که نتیجه بسیار بزرگ و ارزشمندی بود.