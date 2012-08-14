اجرای پروژه های زیرساختی شهر بیرجند نیازمند 72 میلیارد تومان اعتبار است

جواد وحدتی فرد در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه بیرجند برای توسعه شهری نیازمند اجرای زیر ساختها است، افزود: درآمدهای شهرداری جوابگو نیاز شهری بیرجند نیست.

وی درآمدهای پیش بینی شده شهرداری برای سال گذشته را 22.5 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این رقم 20 میلیارد و 500 میلیون تومان محقق شد.

وی با بیان اینکه برای امسال نیز 23.5 میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است، تصریح کرد: درآمدهای امسال شهرداری بیرجند 50 درصد در حوزه عمرانی و 50 درصد در حوزه جاری هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرداری در چهارماهه نخست امسال 33 درصد زمان را از دست داده است، ادامه داد: تا کنون 36 درصد درآمدهای پیش بینی شده محقق شده است.

وی رقم درآمدهای شهرداری بیرجند از ابتدای سال تا پایان تیرماه 8.5 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 30 درصد درآمدها از محل دریافت عوارض ساختمانی بوده است.

به گفته وی دریافت ارزش افزوده با 17 درصد و عوارض اتفاقی با 16 درصد از دیگر منابع درآمدی شهرداری بیرجند بوده است.

وی با بیان اینکه تا کنون 37 درصد درآمدها در حوزه عمرانی هزینه شده است، عنوان کرد: پروژه های عمرانی شهرداری از برنامه زمان بندی جلوتر است.

وی بیان داشت: توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی، احداث و تکمیل و تجهیز پارکها از مهم ترین پروزه های شهرداری در حوزه عمرانی است.

تدوین اطلس محلات بیرجند

شهردار بیرجند از تدوین اطلس محلات بیرجند خبر داد و افزود: در این اطلس نیاز محلات شهر بیرجند شناسایی شد و برای رفع مشکلات و نیاز ها برنامه ریزی شده است.

وی بیان کرد: در این اطلس 21 پروژه برای محلات تعریف شده که در سال 91 حدود پنج میلیارد تومان برای رفع نیازهای ضروری محلات اعتبار نیاز است.

وحدتی فرد بازسازی و احداث جوی ها، آسفالت معابر، موزائیک فرش، رنگ آمیزی جدول ها، احداث فضای سبز، ایجاد پل های عابر پیاده، نصب تابلوهای ترافیکی، پیاده رو سازی، احداث گذرگاه و ... را از جمله پروزه های تعریف شده در اطلس محلات عنوان کرد.

سرمایه گذاری 20 میلیاردی برای توسعه شهری بیرجند

وی با بیان اینکه در سال گذشته 20 میلیارد تومان در سال گذشته برای اجرای پروزه های توسعه شهری در بیرجند سرمایه گذاری شده است، تصریح کرد: این سرمایه گذاری با جذب سرمایه گذار بخش غیر دولتی و شهر داری انجام شده است.

وی نصب تلویزیون شهری، آغاز به ساخت مجتمع تجاری، احداث پارکینگ طبقاتی، ایجاد روز بازراهای و بازار محله ها را از جمله پروژه های در این حوزه برشمرد.

شهرداری بیرجند اظهارکرد: برای امسال نیز ایجاد فرهنگ سرا، پارکهای تجاری، شهربازی سرپوشیده، راه اندازی سیستم بازیافت، ایجاد پایانه مسافر بری شرق و مرکز کنترل ترافیک پیش بینی شده و در دستور کار قرار دارد.