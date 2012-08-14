حسن رادمرد در گفتگو با مهر گفت: هم اکنون با توجه به دستور ویژه دولت برای ذخیرهسازی کالاهای اساسی، موجودی مناسب و طبیعی از کالاهای مورد نیاز مردم در حال تخلیه در بنادر است، ضمن اینکه بخشی از کالاها نیز هم اکنون در انبارها ذخیره شده و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدکننده کالاهای اساسی از جمله روغن نیز در اختیار کارخانجات قرار گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این شرایط به دلیل اینکه موجودی کالاها مناسب بوده و جریان طبیعی عرضه و تقاضا در بازار در جریان است، نیازی به بازگشت کوپن و سهمیهبندی کالاهای اساسی به هیچ عنوان وجود ندارد.
وی تصریح کرد: دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانهها تلاش کرده است که بساط کالاهای کوپنی را برچیند، این درحالی است که ستاد بسیج اقتصادی که طی سالهای گذشته مسئولیت توزیع و تامین کالاهای کالابرگی را داشته است نیز منحل شده است.
به گفته رادمرد، حتی کارمندان این ستاد نیز به سایر بخشهای وزارتخانه منتقل شدهاند و از همه مهمتر اوضاع کشور به گونهای نیست که نیاز به سهمیهبندی کالا و توزیع کالاهای کالابرگی وجود داشته باشد.
به گزارش مهر، در شرایطی که بازار هم اکنون بعد از ماه مبارک رمضان و برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا به آرامش نسبی رسیده و قیمتها نیز متعادلتر شده است، برخی نمایندگان مجلس در روزهای گذشته طرح سهمیهبندی کالاهای اساسی و بازگشت به سیاستهای دهه 60 را توصیه و مطرح کردهاند.
نظر شما