  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

معاون دانشگاه به مهر خبر داد؛

انتقال فرمایشات رهبری به روسای کمیسیونهای تخصصی دانشگاه تهران

انتقال فرمایشات رهبری به روسای کمیسیونهای تخصصی دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران از انتقال فرمایشات مقام معظم رهبری به روسای کمیسیون های تخصصی دانشگاه تهران خبر داد و گفت : در این کمیسیون ها نقش دانشگاه تهران برای ارتقای جایگاه ایران در ساختار جدید جهان بررسی می شود.

سید مهدی قمصری معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری و زئسای دانشگاهها گفت: رهبر معظم انقلاب، جهان را در حال گذر و تحول به سمت یک «ساختار و هندسه جدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» خواندند و با تبیین جایگاه و نقش آفرینی ویژه ملت ایران در این تحول عظیم تاریخی تأکید کردند: نخبگان کشور می توانند با عمل به وظایف بسیار مهم خود در این برهه بسیار حساس تاریخی، به ارتقای جایگاه ایران در ساختار جدید جهان،‌ کمک تعیین کننده ای کنند.

وی ادامه داد: بنابراین پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری هیات رئیسه دانشگاه تهران فرمایشات مقام معظم رهبری را به دانشکده ها و روسای تخصصی دانشگاه تهران انتقال دادند و قرار شد هر دانشکده هر نقشی را که می توانند در این روند تغییرات جهانی ایفا کرده و به ارتقای جایگاه ایران کمک کنند را بررسی کرده و بعد از سه هفته آن را به هیات رئیسه و سپس شورای منتخب دانشگاه ارایه کنند و سپس نقش هایی که هر بخشی از دانشگاه تهران می تواند در این زمینه ایجاد کند مطرح شود. 
 
به گزارش مهر، حضرت آیت الله خامنه ای عصر روز یکشنبه با صدها نفر از اساتید، محققان و پژوهشگران دانشگاهها دیدار داشتند و در این جلسه به نقش بسیار حساس و عظیم دانشگاه در تحولات جهانی اشاره کردند.
کد مطلب 1672994

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