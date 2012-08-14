راه اندازی 10 مهد کودک سیار در مناطق زلزله زده

دکتر محمد نفریه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تعداد مهد کودک سیار در شهرستانهای زلزله زده اهر ، هریس و ورزقان دایر شده و تعدادی دیگر نیز بزودی راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 25 کودک بی سرپرست در این مناطق شناسایی شده است، تاکید کرد: مهدهای کودک سیار به منظور تقویت روحیه و کاهش استرس و اضطراب کودکان در مناطق زلزله زده احداث می شود.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: همچنین برنامه های بهداشتی و آموزشی نیز در مهدهای کودک به کودکان ارائه خواهد شد.

نفریه از شناسایی معلولان و زنان سرپرست خانوار در مناطق زلزله زده نیز خبر داد و اظهار داشت: پس از شناسایی به این افراد خدمات تخصصی و مورد نیاز ارائه می شود و در صورت نیاز تحت پوشش قرار می گیرند.