  1. جامعه
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۲

راه اندازی 10 مهد کودک سیار در مناطق زلزله زده

راه اندازی 10 مهد کودک سیار در مناطق زلزله زده

معاون سازمان بهزیستی کشور از راه اندازی 10 مهد کودک سیار در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی خبر داد.

دکتر محمد نفریه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تعداد مهد کودک سیار در شهرستانهای زلزله زده اهر ، هریس و ورزقان دایر شده و تعدادی دیگر نیز بزودی راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 25 کودک بی سرپرست در این مناطق شناسایی شده است، تاکید کرد: مهدهای کودک سیار به منظور تقویت روحیه و کاهش استرس و اضطراب کودکان در مناطق زلزله زده احداث می شود.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: همچنین برنامه های بهداشتی و آموزشی نیز در مهدهای کودک به کودکان ارائه خواهد شد.

نفریه از شناسایی معلولان و زنان سرپرست خانوار در مناطق زلزله زده نیز خبر داد و اظهار داشت: پس از شناسایی به این افراد خدمات تخصصی و مورد نیاز ارائه می شود و در صورت نیاز تحت پوشش قرار می گیرند.

کد مطلب 1672996

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها