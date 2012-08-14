«مریم کوچولو و ماهی سرخ رنگ» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، داستان این کتاب درباره دختری به نام مریم کوچولو است که روزی می‌خواهد با عروسکش در کنار حوض خانه‌شان بازی کند. چون موهای عروسک مریم کوچولو کثیف و خاکی شده، باید قبل از شانه زدن، آن‌ها را خوب بشوید. بنابراین برای برای آوردن صابون از کنار حوض بلند می‌شود و به دنبال صابون می‌رود. اما وقتی برمی‌گردد، عروسکش را نمی‌بیند.

مریم بعد از گم کردن عروسکش ناراحت می‌شود و با خود فکر می‌کند نکند عروسکش با او قهر کرده باشد. مریم زانوهایش را بغل می‌گیرد و آن‌قدر گریه می‌کند که اشک‌هایش تمام می‌شود. وقتی برای شستن صورتش خم می‌شود و مشتی از آب حوض برمی‌دارد، چشمش به مادر ماهی‌های حوض می‌افتد که سرش را بالا گرفته و او را نگاه می‌کند. ماهی سرخ است. سرخ سرخ. او بزرگ‌ترین و قشنگ‌ترین ماهی حوض است. مریم کوچولو دوست دارد ماهی سرخ‌رنگ می‌توانست با او حرف بزند و بگوید عروسکش کجاست؟

این کتاب توسط شیرین قزلباش تصویرگری شده و برای کودکان گروه سنی ب تالیف شده است.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

دخترک لحظه‌ای ساکت شد. ناگهان مثل کسی که رازی را فهمیده باشد، زیر لب گفت: نکنه به سبب کارهای بدم، عروسکم با من قهر کرده و از پیش من رفته. نکنه او خواسته منو تنبیه کنه؟

احساس عجیبی به مریم کوچولو دست داد؛ احساس آدم‌های گناهکار. از این احساس دوباره بغضش گرفت و بار دیگر اشک از گوشه چشم‌هایش سرازیر شد. اما گریه این دفعه به خاطر عروسکش نبود، بلکه به خاطر چیزهای مهمتری بود. او فهمیده بود که رفتارش توی خانه خوب نبوده. فهمیده بود که مادر خوب و مهربانش را اذیت کرده، فهمیده بود که باعث ناراحتی ماهی سرخ‌رنگ و بچه‌های ماهی کوچولو شده است. دخترک به راستی و از ته دل از رفتار و کردار خود ناراحت شده بود. می‌خواست هرطوری که شده، گذشته را جبران کند.....

کتاب «مریم کوچولو و ماهی سرخ رنگ» با 16 صفحه مصور رنگی، شمارگان 4 هزار نسخه و قیمت هزار تومان منتشر شده است.