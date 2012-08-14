به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی به مناسبت روز قدس آمده است: درود بر قدس و بر مسجدالاقصی، درود بر ملت‌های به پا خاسته در مقابل اسرائیل جنایتکار، روز بزرگ قدس روز سعی صفا و مروه روزه‌دارانی است که روزه‌هایشان را کامل می‌کنند و با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیمانی دوباره می‌بندند.

این بیانیه می افزاید: روز قدس، روز حمایت از ملت مظلوم فلسطین است و تا ابد مسئله فلسطین در یاد و خاطره مسلمانان عالم زنده خواهد ماند و فراموش نمی‌کنند که بیت‌المقدس پاره تن اسلام است.

اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور می شود: در این روز همه مسلمانان جهان شاهد تحولات مهمی در منطقه خاورمیانه و دنیای اسلام بوده و خواهند بود و موج بیداری اسلامی تحولی شگرف را در جهان اسلام رقم زده است.

اداره کل تبلیغات اسلامی در بیانیه خود می افزاید: گرامیداشت این روز بزرگ و همزمانی آن با بیداری اسلامی در منطقه ، پایه های استکبار جهانی و در راس آنان آمریکا و اسراییل را سست و لرزان خواهد کرد، بی تردید، حضور پر شور و مردمی ملت شریف ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس که نمادی از اعلام همبستگی مسلمانان جهان با مردم نستوه و مقاوم فلسطین به شمار می رود، پاسخی قاطع به شیطنت های رژیم اشغالگر قدس و مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق بشر می باشد و نشان خواهد داد که آرمان آزادی قدس شریف و فلسطین عزیز، هرگز فراموش نخواهد شد.

این بیانیه بر لزوم حضور گسترده آحاد مختلف جامعه در راهپیمایی روز قدس تاکید شده و می افزاید: که کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ، روحانیون و مبلغین وائمه جماعات استان ، هیئات مذهبی ، جامعه مداحان ، جامعه بزرگ قرآنی ، مراکز فرهنگی همراه و همصدا با ملت بزرگ ایران و ملل آزاده و ظلم ستیز جهان، در صفوفی فشرده بار دیگر به ندای حضرت امام (ره) و خلف صالحش مقام معظم رهبری لبیک گفته و از عموم مردم شریف و همیشه در صحنه دعوت می‌کند با درک صحیح از حساسیت و شرایط موجود بیداری اسلامی با حضور گسترده خود در راهپیمایی روز قدس خواب‌های آشفته مستکبران را به کابوسی وحشتناک تبدیل کرده و رعب و وحشت را بر اردوگاه متجاوزان مستولی کنند.