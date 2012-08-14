440 پزشک برای اجرای طرح پزشک خانواده در لرستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر شیخ آزادی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با اشاره به روند سرشماری طرح پزشک خانواده در استان لرستان اظهار داشت: تاکنون 93 درصد جمعیت لرستان برای اجرای این طرح سرشماری شده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر استان لرستان آمادگی اجرای این طرح در برخی شهرستانها را دارد، عنوان کرد: برای اجرای طرح پزشک خانواده کار انعقاد قرارداد با سازمانهای بیمه گر در لرستان نیز انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با بیان اینکه اطلاعات 93 درصد از مردم لرستان وارد سامانه الکترونیکی شده است، تصریح کرد: همچنین کار ثبت نام پزشکانی که قرار است در این طرح همکاری کنند نیز در حال انجام است.

شیخ آزادی تصریح کرد: برای اجرای طرح پزشک خانواده در استان لرستان 440 پزشک و 440 ماما نیاز است.