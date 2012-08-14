اختصاص ثلث سهمین مبارکین برای کمک به زلزله زدگان مجاز است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در پیامی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی ضمن طلب رحمت و مغفرت برای درگذشتگان و آرزوی شفای عاجل مجروحان و مصدومان، با بازماندگان حادثه ابراز همدردی کردند.



این مرجع تقلید ضمن اختصاص 20 میلیون ریال کمک برای یاری حادثه دیدگان، اختصاص ثلث سهمین مبارکین را برای این امر مجاز دانست.

