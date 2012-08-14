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۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۲

آیت الله نوری همدانی:

اختصاص ثلث سهمین مبارکین برای کمک به زلزله زدگان مجاز است

اختصاص ثلث سهمین مبارکین برای کمک به زلزله زدگان مجاز است

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان با ابراز همدردی با زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی، اختصاص ثلث سهمین مبارکین برای کمک به زلزله زدگان را مجاز اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در پیامی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی ضمن طلب رحمت و مغفرت  برای درگذشتگان و آرزوی شفای عاجل مجروحان و مصدومان، با بازماندگان حادثه ابراز همدردی کردند.

این مرجع تقلید ضمن اختصاص 20 میلیون ریال کمک برای یاری حادثه دیدگان، اختصاص ثلث سهمین مبارکین را برای این امر مجاز دانست.
 

کد مطلب 1673009

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