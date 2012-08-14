"این است لبنان" سندی تصویری بر جنایات رژیم صهیونیستی است

محمد رضا ابوالحسنی تهیه کننده "این است لبنان" درباره آخرین وضعیت این مستند به خبرنگار مهر گفت: تدوین کار با گذشت حدود یک سال،‌ دو هفته دیگر به پایان می‌رسد. این برنامه تلفیقی است از دو بخش مهم، در بخش اول کشتارهای دسته جمعی که توسط اسراییل و از ابتدای تاسیس این رژیم انجام شده به تصویر کشیده می‌شود.

وی افزود: این کشتارگاه‌های انسانی حدود سیزده مورد می‌شود که عبارت است از صبرا، شتیلا، حولا و عباسیه. البته از این میان صبرا و شتیلا معروف‌ترین قتلگاه ها است؛ این کشتار در واقع کار مشترکی از طرف فالانژهای لبنان و اسراییلی‌ها بوده است. جنایت حولا و عباسیه یکی دیگر از قتلگاه‌های اسراییل است و ماجرا مربوط به شش ماهه اول تشکیل رژیم صهیونیستی می‌شود.

ابوالحسنی با بیان اینکه به شناسایی بازماندگان این فجایع علاقمند بودند، یادآور شد: در این جستجو متوجه شدیم آخرین بازمانده این فجایع سال 2005 فوت کرده است. این کار را دشوار می‌کرد اما در مورد عباسیه و صبرا و شتیلا بازمانده‌هایی هستند که ساخت این مستند با کمک و گفتگو با آنها پیش رفته است.

این مستندساز یادآور شد: بخش دوم در پنج قسمت با هدف شناساندن محله‌های شیعه نشین و بافت مسلمان لبنان به مردم ایران و توریست‌هایی که به این کشور سفر می‌کنند، ساخته شده است. زیرا معمولا کسانی که برای اولین‌بار به لبنان می‌روند و می‌خواهند این کشور را بشناسند از طرف راهنماها به مناطق مسیحی نشین برده می‌شوند.

وی تصریح کرد:‌ این در حالی است که مردم ما تصویری که در ذهن درباره لبنان دارند تصویر مقاوت و حزب الله است و وقتی به مناطق مسیحی نشین می‌روند با دیدن مردم مسیحی شگفت‌زده شده و تصویر ذهنی آنها از لبنان دچار خدشه می‌شود. به همین دلیل بود که در این پنج برنامه در صدد هستیم چهره‌ای از لبنان مقاومتی را نشان دهیم تا یک توریست ایرانی که می‌خواهد مظهر مقاوت لبنان را بینند بداند باید به کجا برود.

"این است لبنان" در هشت قسمت در گروه حماسه و دفاع شبکه یک تهیه می‌شود و فیلمبرداران لبنانی آن علی سلمان و حسن معمه هستند، تدوین را طاها فروتن برعهده داشته و کارگردانی نیز با روح‌الله حسینی و شادی عیسی بوده‌است.