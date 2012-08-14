تبیین فرهنگ دفاع مقدس راهکار مقابله با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مجنونی صبح سه شنبه در ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان، اظهارداشت: پس از پیروزی کشور در هشت دفاع مقدس دشمن جنگ نرم را برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده که یکی از راهکارهای خنثی کردن اهداف دشمنان تبیین و نهادینه شدن فرهنگ دفاع مقدس در جامعه بویژه در بین نسل جوان است.

وی با اشاره به اینکه معرفی دفاع مقدس و بیان دستاوردهای این دوران تاریخی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد، افزود: سخنرانی های متعدد، بیان خاطرات، چاپ کتاب، توزیع بروشور و اطلاع رسانی های جمعی و گروهی از جمله راهکارهای ارائه دستاوردهای دفاع مقدس در جامعه است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خالق آفرینش هشت دفاع مقدس شهیدان هستند، افزود: امروز همه آحاد جامعه نسبت به شهدا موظف بوده و علاوه بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید به مسائل فرهنگی نیز حساس تر شوند.

مجنونی با بیان اینکه امسال به دلیل بیداری های اسلامی و مسائل کشورهای جهان از جمله سوریه باید هفته دفاع مقدس با شکوه بیشتری برگزار شود، افزود: در این راستا تمام دستگاه های اجرایی باید برنامه های فرهنگی بین دستگاهی مختلفی برنامه ریزی کنند.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون تمام دستگاه های اجرایی باید 20 از اعتبارات خود را برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هزینه کنند، تصریح کرد: در این راستا مدیران براساس میران هزینه کرد اعتبارات در حوزه دفاع مقدس ارزیابی خواهند شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی با شاره به اینکه اجرای برنامه های دفاع مقدس نیازمند همکاری تمام دستگاه های اجرایی است، افزود: نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس نیازمند فراهم کردن زیرساخت های اولیه بوده و دستگاه های مربوط باید نسبت به این مهم نیز اقدام کنند.