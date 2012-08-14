به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدمهدی میرباقری شامگاه دوشنبه در همایش "داوطلبان اسوه های رحمت" که با حضور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم در مجتمع وتوس برگزار شد، به آیه ای از قرآن کریم مبنی بر اینکه چه کسی به خداوند قرض نیکو می‌دهد اشاره کرد و اظهار داشت: تمام زمین و آسمان‌ها برای خدایی است که از بندگان خود قرض نیکو خواسته است.



وی افزود: از روایات برداشت می‌شود اگر فردی به شما برای کمک مراجعه کرد، نعمت از سوی خداوند است و اگر شما به آن بی اعتنایی کردید از نعمت محروم خواهید شد.



وی بر این نکته تاکید کرد که انسان مالک واقعی نعمت هایی که به وی اعطا می شود، نیست.



رئیس فرهنگستان علوم اسلامی گفت: انسان نیکوکار رحمت را از خداوند می‌گیرد و به عنوان مجرایی نعمت را از خود به فرد مومن و مستحق می‌دهد.



وی اضافه کرد: اگر نعمت‌ها را به دیگران ارائه دادیم، تطهیر و پاک می شویم ولی در غیر این صورت نعمت ها و فرد با هم تباه می شوند.



حجت الاسلام میرباقری ادامه داد: شکر نعمت، نعمت ها را افزون می کند و کفر نعمت، آن را از ما می گیرد وکسانی که وجود خود را در راه خدا انفاق می کنند، خود را ثابت قدم کرده و خداوند در پاسخ به وی سرمایه مضاعفی را اعطا می کند.



وی بیان داشت: مومنان همچون اعضاء و جوارح یک بدن بوده که به یکدیگر پیوسته هستند و اگر انسانی نسبت به درد و مشکل مومنی بی تفاوت بود، ایمان وی ضعیف شده است.



رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با تاکید بر اینکه خداوند خواسته است تا بندگان آبرو، مال و جان خود را برای مومنان انفاق کنند، گفت: برخی کج اندیشان فکر می کنند خیر ما در قبال نگه داشتن منابع است در حالی که تمام رشد انسان ها در ازای گرفتن و دادن نعمت های خداوند است.



وی افزود: خداوند برطرف کردن مشکلات وخرسند کردن مومنان را بسیار دوست دارد به طوری که ثواب و پاداش عظیمی را برای کسانی که مشکلات هم نوعان خود را برطرف می کنند، وعده داده است.

