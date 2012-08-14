"رابین فن پرسی" یک قدم دیگر به منچستریونایتد نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان باشگاه آرسنال در صورتی که منچستریونایتد مبلغ پیشنهادی خود را از 15 میلیون پوند به 22 میلیون پوند افزایش دهد بر سر انتقال این بازیکن پای میز مذاکره خواهند نشست. یوونتوس هم پیش از این خواستار جذب این مهاجم با قراردادی به ارزش 15 میلیون پوند شده بود.
بر پایه گزارش سان، از قرارداد فن پرسی با آرسنال فقط یک سال باقی مانده است. این بازیکن یکشنبه شب در دیدار دوستانه تیمهای آرسنال و کلن که به پیروزی 4 بر صفر توپچیها انجامید از سوی برخی هواداران آرسنال هو شد. رابین فن پرسی فصل گذشته 37 گل برای آرسنال به ثمر رساند که 30 تای آنها در رقابتهای لیگ برتر بود.
آرسنالیها اکنون با جدایی این بازیکن موافقت کردهاند و چنانچه بر سر مسائل مالی با من یونایتد به توافق برسند اجازه جدایی به بازیکن خود را خواهند داد.
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