فرماندهی انتظامی شرق استان تهران از خبرنگاران تجلیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از خبرنگاران شرق استان تهران، شامگاه دوشنبه با حضور همت رستمی رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، علی محمدی رئیس حفاظت اطلاعات این فرماندهی، سرهنگ سهراب شاهسوند معاون هماهنگ کننده، سرهنگ ابراهیم اردستانی رئیس بازرسی، سروان علیرضا تاجیک سعیدی مدیر آموزش هماهنگی و مشارکت عمومی، علی اکبر بختیاری نماینده اداره کل اطلاع رسانی ناجا، سرگرد میثم رضایی سرپرست معاونت اجتماعی شرق استان تهران، سرهنگ مسعود صامتی فرمانده انتظامی شهرستان ورامین، سرهنگ اشجعی معاون طرح و برنامه این فرماندهی و سرهنگ شاهینی معاون فاوا فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در ورامین برگزار شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ورامین در این مراسم به نمایندگی از سرهنگ سیروس فتحی فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران اظهار داشت: اصحاب رسانه جزو خانواده نیروی انتظامی هستند و تعامل آنها کمک بزرگی در جلب مشارکت مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی شده است.

مسعود صامتی افزود: این قشر زحمتکش بایستی با بی طرفی و اطلاع رسانی صادقانه از تشویش اذهان عمومی و کاهش احساس امنیت در بین مردم بپرهیزند.

وی بیان کرد: دقت در صحت خبر، تلاش برای دریافت اطلاعات و آمار دقیق و اطلاع رسانی صادقانه مهمترین مواردی است که خبرنگاران باید به آن توجه داشته باشند.

صامتی با مطلوب توصیف کردن ارتباط و نوع اطلاع رسانی خبرهای حوزه ناجا در شرق استان تهران از تلاش خبرنگاران تقدیر و اضافه کرد: نوع انعکاس خبرهای نیروی انتظامی از طریق رسانه ها اعتماد عمومی جامعه به ناجا را به همراه دارد.

همچنین در این مراسم سرهنگ رضایی معاون شرق استان تهران گزارش از عملکرد معاونت اجتماعی داد.

گفتنی است علیرضا فولادی خواننده مطرح کشورمان در سه بخش مختلف شش ترانه اجرا کرد که مورد استقبال همگان قرار گرفت.