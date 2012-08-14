دبیر جشنواره پانزدهم و مکان دائمی تئاتر عروسکی در غبار فراموشی!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دغدغه‌های همیشگی هنرمندان تئاتر عروسکی نداشتن مکانی ثابت برای اجرای آثار خود است. نداشتن سالنی مشخص باعث شده تا در طول سال تولید و اجرای آثار عروسکی به خوبی انجام نشود. این معضل طی سال‌های گذشته همواره وجود داشته و هیچ اقدامی از سوی مدیران و مسئولان تئاتری برای رفع این مشکل صورت نگرفته است.



اما پیش از برگزاری چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران (مبارک) اعلام شد که این جشنواره به گونه‌ای برگزار می‌شود که بخشی از بودجه جشنواره به راه‌اندازی مکانی دائمی برای هنرمندان تئاتر عروسکی اختصاص پیدا کند. همچنین اختصاص و راه‌اندازی مکانی دائمی برای هنرمندان تئاتر عروسکی تبدیل به خبری داغ شد که مدیران و مسئولان تئاتر و دبیر جشنواره تئاتر عروسکی در گفتگوهای خود اعلام می‌کردند.



هنرمندان تئاتر عروسکی نیز امیدوار بودند که این اتفاق بعد از سال‌ها بلاتکلیفی رخ دهد و مکانی دائمی برای تولید و اجرای آثار خود داشته باشند. اما مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران (مبارک) پایانی بود بر امیدواری هنرمندان تئاتر عروسکی.



با وجود اینکه دبیر جشنواره و مدیران تئاتری قول داده بود در مراسم اختتامیه جشنواره چهاردهم مکان دائمی تئاتر عروسکی را معرفی کند اما این اتفاق رخ نداد. طی یک ماه گذشته نیز هیچ خبری مبنی‌بر راه اندازی مکان وعده شده منتشر نشد و گویا مدیران و مسئولان تئاتری این وعده را فراموش کرده‌اند.



این در حالی است که تصور می‌شد با پس‌انداز بخشی از بودجه جشنواره چهاردهم این مکان مرحمی بر زخم‌های هنرمندان تئاتر عروسکی باشد که سال‌ها از نبود فضایی مشخص برای تولید و اجرای آثار خود رنج برده‌اند. از سوی دیگر پایان جشنواره چهاردهم تئاتر عروسکی آغازی برای جشنواره پانزدهم نبود.



معضل و مشکلی که همواره در جشنواره‌های معتبر تئاتر ایران بوده و گویا قرار نیست رفع شود. مشخص نشدن دبیر جشنواره دوره پانزدهم باعث می‌شود که گذشت زمان جشنواره تئاتر عروسکی را به باد فراموشی بسپارد و تنها چندماه مانده به برگزاری دوره جدید مدیران و مسئولان تئاتری به تکاپو بیفتند تا دبیر جشنواره معرفی و دبیرخانه فعالیت خود را آغاز کند.



این روند همواره باعث پایین آمدن سطح کیفی جشنواره و وجود شتاب زدگی در برگزاری آن شده است. روزها و ماه‌ها سپری می‌شوند و هنرمندان تئاتر عروسکی کماکان بلاتکلیف مانده‌اند.