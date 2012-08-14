خبرنگار مهر در قم رتبه دوم جشنواره مطبوعات اصفهان را کسب کرد/ اهدای جایزه به زلزله زدگان

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره مطبوعات و نمایندگی خبرگزاری‌های داخلی استان اصفهان و دومین جشنواره منطقه‌ای شامگاه دوشنبه با حضور استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، قم و یزد با معرفی نفرات برگزیده در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان اصفهان به کار خود پایان داد.



در بخش گزارش سراسری، مهدی بخشی سورکی از خبرگزاری مهر استان قم، با اثر " گذری در گذر خان/ گذری که عرب‌ها بهتر از قمی‌ها می‌شناسند" ، حائز رتبه دوم در این بخش شد.

در هفتمین جشنواره مطبوعات و نمایندگی خبرگزاری‌های داخلی استان اصفهان و دومین جشنواره منطقه ای تعداد ۷۶۳ نفر با ارسال ۱۵۶۲ اثر در ۱۰ رشته در جشنواره شرکت کردند.



فاطمه محمدی دیگر خبرنگار مهر در قم که از روزنامه سراسری 19 دی در این جشنواره شرکت کرده بود، در بخش گزارش محلی رتبه اول جشنواره را کسب کرد.



مهدی بخشی به منظور همدلی با مردم آسیب دیده مناطق زلزله زده شمال غرب کشور، جایزه نقدی خود را به حادثه دیدگان این زلزله اهدا کرد.

