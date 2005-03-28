  1. فرهنگ و ادب
۸ فروردین ۱۳۸۴، ۱۲:۵۱

در ده سال گذشته توسط زائرين شلمچه نگاشته شده است

بيش از شصت هزار نامه خطاب به شهدا

طي ده سال گذشته زائرين مشهد شهيدان شلمچه و كاروان هاي راهيان نور بيش از شصت هزار نامه خطاب به شهدا نوشته اند.

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر سيد مرتضي خليلي دبير هييت امناي مشهد شهيدان شلمچه ضمن بيان اين مطلب افزود: اين نامه ها عمدتا از سوي نوجوانان و جوانان نوشته شده است و حاوي مضامين بكر و زيبايي است كه عمق اثرگذاري مشاهد شهيدان و اماكن دفاع مقدس را بر نسل سوم انقلاب اسلامي  نشان مي دهد.

وي گفت: بيش از هفت هزار از اين نامه ها از دعاي عرفه سال گذشته تاكنون جمع آوري شده است .

خليلي اضافه كرد: مطالب اين نامه ها كه عمدتا به دعا و طلب شفاعت از شهيدان مربوط مي شود عبارت است از: دعا براي فرج آقا امام زمان  (عج) ، طلب شفاعت از شهيدان ، دعا براي شهادت در راه خدا و در جهاد عليه دشمنان اسلام ، شفاي بيماران ، طول عمر مقام معظم رهبري و برخي حوائج  شخصي ديگر .

دبير هييت امناي مشهد شهيدان شلمچه اظهار داشت : هم اينك اين نامه ها دسته بندي شده و بزودي  سعي مي كنيم در قالب مجموعه هاي كتاب و سي دي و يا فيلم آن را به علاقمندان  ارايه دهيم . صدا و سيما هم مي‌تواند از اين مجموعه ، مستندهايي تهيه كند .

ياد آور مي شود: نظير اين نامه ها در ضريح شهداي طلاييه نيز ديده مي شود كه آمار آن در چند سال گذشته به ده هزار نامه رسيده است.

کد خبر 167305

