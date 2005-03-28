بيش از شصت هزار نامه خطاب به شهدا

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر سيد مرتضي خليلي دبير هييت امناي مشهد شهيدان شلمچه ضمن بيان اين مطلب افزود: اين نامه ها عمدتا از سوي نوجوانان و جوانان نوشته شده است و حاوي مضامين بكر و زيبايي است كه عمق اثرگذاري مشاهد شهيدان و اماكن دفاع مقدس را بر نسل سوم انقلاب اسلامي نشان مي دهد.

وي گفت: بيش از هفت هزار از اين نامه ها از دعاي عرفه سال گذشته تاكنون جمع آوري شده است .

خليلي اضافه كرد: مطالب اين نامه ها كه عمدتا به دعا و طلب شفاعت از شهيدان مربوط مي شود عبارت است از: دعا براي فرج آقا امام زمان (عج) ، طلب شفاعت از شهيدان ، دعا براي شهادت در راه خدا و در جهاد عليه دشمنان اسلام ، شفاي بيماران ، طول عمر مقام معظم رهبري و برخي حوائج شخصي ديگر .

دبير هييت امناي مشهد شهيدان شلمچه اظهار داشت : هم اينك اين نامه ها دسته بندي شده و بزودي سعي مي كنيم در قالب مجموعه هاي كتاب و سي دي و يا فيلم آن را به علاقمندان ارايه دهيم . صدا و سيما هم مي‌تواند از اين مجموعه ، مستندهايي تهيه كند .

ياد آور مي شود: نظير اين نامه ها در ضريح شهداي طلاييه نيز ديده مي شود كه آمار آن در چند سال گذشته به ده هزار نامه رسيده است.