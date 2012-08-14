آمادگی کامل هلال احمر قم برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل الله سائلی شامگاه دوشنبه در همایش داوطلبان اسوه‌های رحمت که با حضور داوطلبان جمعیت هلال احمر قم در مجتمع وتوس برگزار شد، با اشاره به زلزله 6.2 ریشتری روز شنبه در آذربایجان اظهار داشت: پس از دریافت خبر وقوع این حادثه، جمعیت هلال احمر استان قم با تشکیل جلسه شورای معاونین به منظور کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان به حالت آماده‌باش درآمد.



وی افزود: جمعیت هلال احمر قم آمادگی کامل جهت جمع آوری و ارسال کمک‌ها و اعزام تیم‌های ویژه امدادی به مناطق زلزله زده را دارد.



سائلی با اشاره به اینکه تمام انبارهای امدادی استان در راستای رفع نیازهای مردم مناطق زلزله‌زده به حالت آماده‌باش است گفت: تا کنون پنج دستگاه آمبولانس به همراه دو دستگاه خودروی کمک‌ رسان مناطق زلزله زده اعزام شدند.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم ادامه داد: اعزام دستگاه‌های زنده‌یاب و سگ‌های تجسس به این مناطق از دیگر برنامه های هلال احمر قم بوده است.



سائلی گفت: بعد از اعلام نیاز سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور پنج دستگاه کامیون و تریلر حامل اقلام امدادی از جمله 8 هزار بسته مواد غذایی و همچنین اقلام و لوازم بهداشتی مورد نیاز آسیب‌دیدگان از جمله چهار هزار قالب صابون و چهار هزار بسته پودر رختشویی برای استفاده زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی ارسال شده است.



بعد از وقوع زمین لرزه به فکر مقاوم سازی می افتیم



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم در ادامه اظهار داشت: شهرهای زلزله زده آذربایجان طی 50 سال اخیر سابقه زمین لرزه نداشته اند و متاسفانه تعدادی از هموطنان که در روستاها ساکن بودند، فوت و عده ای بسیاری نیز زخمی و مجروح شدند.



وی با اشاره به اینکه وقتی زلزله 7 ریشتری در کشور ژاپن رخ می دهد هیچ تلفات جانی و مالی ندارد، افزود: به دلیل عدم استحکام ساختمان ها در روستاها با زلزله 6.2 ریشتری بیش از 200 نفر کشته و بیش از 2 هزار نفر مجروح و زخمی می‌شوند.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم با بیان اینکه اگر قبل از رخ دادن این حوادث به فکر مقاوم سازی ساختمان ها بودیم، دچار این مقدار خسارت و بحران نمی شدیم گفت: متاسفانه پس از وقوع زمین لرزه به فکر می افتیم که باید روستاها مقاوم سازی شود.



سائلی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط بنیاد مسکن امام خمینی(ره) فعالیت هایی خوبی در زمینه مقاوم سازی روستا ها صورت گرفته است، افزود: با این حال نباید با زلزله 6.2 ریشتری شاهد کشته شدن و مجروح شدن مردم و ویرانی مناطق کشورمان باشیم.



رشد 120 درصد طرح همای رحمت از نظر کمک های خیرین



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم گفت: کمک به محرومان و مستمندان پیام جاودانه ای است که از سوی دین مبین اسلام به شکل کاملا دقیق بیان شده است.



وی افزود: طرح همای رحمت در همین راستا و با تاسی از سیره مولا علی(ع) و با هدف ترویج سیره علوی و مشارکت حداکثری داوطلبان به منظور حمایت از خانواده‌های بی سرپرست و مستمند با حفظ عزت نفس و کرامت انسانی اجرا می شود.



سائلی بیان داشت: امسال نیز برای هفتمین سال متوالی با کمک خیران و داوطلبان نیکوکار شاهد اجرای این امر خداپسندانه هستیم.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم افزود: در ابتدا اقلام مورد نیاز خانواده های نیازمند تهیه و پس از آن توسط داوطلبان بسته بندی و در نهایت با حفظ کرامت مددجویان در میان آنان توزیع می شود.



وی به رشد 120 درصدی طرح همای رحمت از نظر کمک‌های خیرین نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: برای نیازمندان شناسایی شده تا نیمه ماه مبارک رمضان بیش از پنج هزار سبد کالا توسط داوطلبان جمعیت هلال احمر در شب ها توزیع شده است.



سائلی با اشاره به اینکه تا کنون حدود مبلغ 500 میلیون تومان اهدایی نیکوکاران و خیرین برای کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان بوده است افزود: در ماه مبارک رمضان در مجموع هفت هزار سبد غذایی میان محرومان و نیازمندان جامعه توسط داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم توزیع خواهد شد.

