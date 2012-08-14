شهرک های جدید بیشترین استفاده کنندگان از برق غیرمجاز در زنجان هستند

عادل کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استفاده غیر مجاز از برق به دوشکل آشکارا و پنهان انجام می گیرد اظهار کرد: بخش آشکار استفاده غیرمجاز به صورت انداختن سیم روی شبکه می باشد و بخش پنهان که متاسفانه به سادگی هم قابل تشخیص نمی باشد از طریق دستکاری کنتور ها انجام می گیرد.

وی با اشاره به اینکه شناسایی استفاده غیر مجاز به روش پنهان کار دشواری است و نیاز به استفاده از روش های خاصی دارد افزود: متاسفانه بیشترین استفاده ها از برق به صورت غیر مجاز در شهرک ها و کوی ها و حاشیه برخی از روستا ها دیده می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ادامه داد: در شهرک های جدید به خاطر کامل نشدن زیرساخت های مورد نیاز و در روستاها به دلیل محدودیت های قانونی و ساخت و سازهای خارج ار محدوده روستا امکان برق رسانی وجود ندارد و در این مکان ها مردم برای تامین نیاز های خود اقدام به استفاده غیرمجاز از برق می کنند.

کاظمی با تاکید بر اینکه در برخی از روستاها نیز به دلیل عدم بهره مندی از گاز مردم در زمستان برای گرمایش از برق که بیشتر به صورت غیرمجاز است استفاده می کنند، است: در سال 90 طبق ارزیابی ها در حدود 12 هزار فقره انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی شده است.

وی در رابطه با راه های مقابله با استفاده غیرمجاز از برق گفت: در صورتی که صدور پروانه ساختمانی در کوی ها و شهرک ها با هماهنگی تعاونی مسکن متولی کوی ها و شهرک ها انجام گیرد و به موازات ان با ایجاد زیرساخت های پروانه ساختمانی ارائه شود بدون شک با موارد گفته شده مواجه نخواهیم بود همچنین برای حل مشکل سکونت گاه های غیر رسمی اگر در کمیسیون ماده 99 تعیین تکلیف شوند تا به رسمیت شناخته شده و برق دریافت دارند و یا به کل برچیده شوند، مشکلات در نواحی نیز حل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان افزود: در راستای جلوگیری از استفاده های غیرمجاز از برق همواره بحث فرهنگ سازی و مشارکت مردمی کارساز بوده است که باید توجه ویژه ای به آن شود.