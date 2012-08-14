سیف الله کیقبادی به مناسبت بازگشت آزادگان به میهن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه رشد فکری جوانان زمینه دفاع از اسلام را فراهم می سازد، اظهار داشت: اسیر شدن در دوران دفاع مقدس موجب عزت بود، چرا که در میدان مبارزه با کفر جهانی، این واقعه رخ داده بود.
وی افزود: اسیر نفس اماره شدن و اسیر شبهه های متعدد و رنگارنگ دشمن شدن در دوران جنگ نرم نه تنها افتخار نیست، بلکه موجب ذلت و خواری اسیر شدگان است.
آزاده دفاع مقدس به نحوه اسارت خود در جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: من و سایر همرزمانم از تیپ محمد رسول(ص) به جبهه های جنگ اعزام شده بودیم و در عملیات رمضان شرکت کرده بودیم، لکن درحال برگشت از خط مقدم جبهه به علت قطع ارتباط با سایر رزمندگان در کمین دشمن گرفتار شده و در جبهه پاسگاه زید و کنار رودخانه ماهی اسیر شدیم.
وی بیان کرد: علیرغم تلاش دشمن برای از بین بردن روحیه اسرای ایرانی از طریق رواج فساد، عده ای از اسرا برای دیگران برنامه ریزی کرده و از وقت آزاد اسرا در برنامه های اجتماعی، مذهبی استفاده می کردند و باعث تقویت روحیه اسرا می شدند.
آزاده دفاع مقدس گفت: رژیم بعث عراق به بهانه های متعددی اسرا را آزار واذیت میکرد و چون ما خودمان راه دفاع از انقلاب را انتخاب کرده بودیم، تمام این سختی ها و مشقت ها را باجان و دل تحمل می کردیم.
کیقبادی افزود: یکی از بهترین خبرهایی که در دوران اسارت شنیدم، اعلام دولت بعثی صدام به عنوان متجاوز در جنگ تحمیلی ایران و عراق بود که توسط دکوئیار دبیرکل آن زمان سازمان ملل اعلام شد.
وی با بیان خاطرهای از دوران اسارت خود گفت: یکی از منافقین را عراق به عنوان اسیر جنگی به اردوگاه منتقل کرد تا عامل نفوذی در بین اسرای ایرانی باشد، ولی آنچنان وحدت و انسجامی بین بچه ها حاکم بود که این جاسوس نه تنها کاری از پیش نبرد بلکه سرانجام خود دست به خودکشی زد.
آزاده دفاع مقدس در پایان اضافه کرد: همانطورکه پیامبر اسلام(ص) فرمودند: اطلب العلم من المهد الی اللحد، و به تعبیر شعرا ز گهواره تا گور دانش بجوی، به عنوان یک آزاده جنگ تحمیلی از تمام جوانان میخواهم تا در نظام جمهوری اسلامی که زمینه رشد افراد را فراهم کرده است به تحصیل علم و دانش بپردازند چراکه هر چه رشد فکری نسل جوان این مر زو بوم افزایش پیدا کند، زمینه خدمت بیشتر به اسلام و انقلاب اسلامی فراهم تر می شود.
نظر شما