سیف الله کیقبادی به مناسبت بازگشت آزادگان به میهن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه رشد فکری جوانان زمینه دفاع از اسلام را فراهم می ‏سازد، اظهار داشت: اسیر شدن در دوران دفاع مقدس موجب عزت بود، چرا که در میدان مبارزه با کفر جهانی، این واقعه رخ داده بود.

وی افزود: اسیر نفس اماره شدن و اسیر شبهه‏ های متعدد و رنگارنگ دشمن شدن در دوران جنگ نرم نه تنها افتخار نیست، بلکه موجب ذلت و خواری اسیر شدگان است.

آزاده دفاع مقدس به نحوه اسارت خود در جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: من و سایر همرزمانم از تیپ محمد رسول(ص) به جبهه ‏های جنگ اعزام شده بودیم و در عملیات رمضان شرکت کرده بودیم، لکن درحال برگشت از خط مقدم جبهه به علت قطع ارتباط با سایر رزمندگان در کمین دشمن گرفتار شده و در جبهه پاسگاه زید و کنار رودخانه ماهی اسیر شدیم.

وی بیان کرد: علی‏رغم تلاش دشمن برای از بین بردن روحیه اسرای ایرانی از طریق رواج فساد، عده ای از اسرا برای دیگران برنامه ‏ریزی کرده و از وقت آزاد اسرا در برنامه‏ های اجتماعی، مذهبی استفاده می‏ کردند و باعث تقویت روحیه اسرا می‏ شدند.

آزاده دفاع مقدس گفت: رژیم بعث عراق به بهانه‏ های متعددی اسرا را آزار واذیت می‏کرد و چون ما خودمان راه دفاع از انقلاب را انتخاب کرده بودیم، تمام این سختی‏ ها و مشقت‏ ها را باجان و دل تحمل می ‏کردیم.

کیقبادی افزود: یکی از بهترین خبرهایی که در دوران اسارت شنیدم، اعلام دولت بعثی صدام به عنوان متجاوز در جنگ تحمیلی ایران و عراق بود که توسط دکوئیار دبیرکل آن زمان سازمان ملل اعلام شد.

وی با بیان خاطره‏ای از دوران اسارت خود گفت: یکی از منافقین را عراق به عنوان اسیر جنگی به اردوگاه منتقل کرد تا عامل نفوذی در بین اسرای ایرانی باشد، ولی آنچنان وحدت و انسجامی بین بچه ها حاکم بود که این جاسوس نه تنها کاری از پیش نبرد بلکه سرانجام خود دست به خودکشی زد.

آزاده دفاع مقدس در پایان اضافه کرد: همانطورکه پیامبر اسلام(ص) فرمودند: اطلب العلم من المهد الی اللحد، و به تعبیر شعرا ز گهواره تا گور دانش بجوی، به عنوان یک آزاده جنگ تحمیلی از تمام جوانان می‏خواهم تا در نظام جمهوری اسلامی که زمینه رشد افراد را فراهم کرده است به تحصیل علم و دانش بپردازند چراکه هر چه رشد فکری نسل جوان این مر زو بوم افزایش پیدا کند، زمینه خدمت بیشتر به اسلام و انقلاب اسلامی فراهم ‏تر می ‏شود.