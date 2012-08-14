مهم ‌ترین روش کاهش وزن کم کردن کالری مصرفی روزانه است

حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: کسانی که مشکل اضافه وزن دارند، اغلب مایلند روشهای مختلفی را برای کاهش وزن تجربه کنند تا به نتیجه دلخواه خود برسند.
وی افزود: یکی از این موارد قرصهای لاغریست که بسیار در مورد آنها تبلیغ میشود، اگرچه به ادعای تولیدکنندگان، این قرصها میتوانند نتیجه قابل توجهی در کاهش وزن داشته باشند، اما اثرات جانبی و خطرناک آنها را نباید نادیده گرفت.
وی با بیان اینکه قرصهای لاغری را می توان از داروخانه، با نسخه پزشک و یا به صورت آنلاین خرید کرد، بیان کرد: به دلیل سهولت دسترسی به این قرصها از طریق آنلاین یا تهیه آن از فروشگاهها، اغلب افراد وسوسه میشوند مصرف این قرصها با نامهای مختلف را تجربه کنند.
این مسئول دارویی نیشابور با اشاره به اینکه قرصهای لاغری شامل مواد مختلفی است که مجموع آنها باعث کاهش وزن میشود، گفت: روش کاهش وزن در قرصهای مختلف، متفاوت است بهعنوان مثال بعضی از این قرصها با کاهش اشتها و کم خوردن به کاهش وزن کمک میکنند در حالی که بعضی قرصها، مانع جذب چربی در بدن میشوند.
حسینی اضافه کرد: گرچه والدین از داشتن کودکان چاق ابراز خرسندی میکنند، اما غافل هستند که سلولهای چربی از زمان کودکی در تمام بدن ساخته شده و در جوانی و پیری برای فرد ایجاد مزاحمت میکند.
وی یادآور شد: البته افرادی که شاخص توده بدنی آنها بیش از ۳۰ است و آنهایی که سلامتیشان به دلیل افزایش وزن در معرض خطر است مثلا دچار دیابت یا افزایش فشار خون شدهاند بهتر است از این قرصها استفاده کنند.
وی تأکید کرد: این قرصها را باید به همراه یک رژیم سالم و تمرین ورزشی منظم مصرف کرد تا تاثیرگذار باشد.
این پزشک مسئول گفت: بعضی انواع این داروها که فاقد استانداردهای دارویی هستند، عوارض خطرناکی ایجاد میکنند که از جمله آنها میتوان به افزایش ضربان قلب، افزایش میزان فشار خون، بیخوابی، عصبانیت، سردرد، سرگیجه، ضعف، تغییر مزه دهان، خشکی دهان، بیحسی پوست، تهوع، گرفتن عضلات شکم، اسهال و دیگر مشکلات دستگاه گوارش و مشکلات کبد، اشاره کرد که علائم فوق بسته به نوع داروی کاهش وزن در هر فرد فرق میکند.
حسینی اظهار داشت: افراد در صورت استفاده از قرصهای لاغری باید دستور استفاده از آن را با دقت خوانده و در صورتی که از داروهای دیگری استفاده میکنند، تاثیر تداخل دارویی را در نظر داشته باشند.
وی بیان کرد: حتی در صورت انتخاب درست قرصهای کاهش وزن، متوسط کاهش وزن با این روش 5 تا 10 درصد است که با تغییر رژیم غذایی و ورزش حاصل شده و همین مقدار تاثیر قابل توجهی بر روی کاهش فشار خون و میزان گلوکز دارد.
وی اضافه کرد: هنوز هیچ داروی موثری در زمینه کاهش وزن، به بازار نیامده که فرد بتواند، بدون رعایت رژیم غذایی و صرفا از طریق خوردن قرص و بدون عوارض جانبی کاهش وزن پیدا کند.
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