برگزاری مراسم روز قدس در سفارت ایران در امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم محمد رضا فیاض سفیر کشورمان در امارات عربی متحده اظهار داشت : در این برهه که جهان شاهد تحولات بی نظیری در کشورهای مختلف است، وحدت در میان امت اسلامی نیاز مبرم کشورهای اسلامی است.

وی حوادث اخیر در کشورهای خاورمیانه، آفریقا، میانمار را نشان دهنده نیت های شوم دشمنان اسلام دانست که ملت های مسلمان می باید با همدلی و وحدت خود، در مقابل آن ایستاده و برای خاتمه آن چاره اندیشی کنند.

فیاض اعتقاد همه فرق اسلامی به خدای واحد، قرآن و رسول اکرم(ص) را مبنای همدلی و حرکت به سوی تجدید حیات تمدن اسلامی ذکر کرد و افزود: توهین به مقدسات مذاهب اسلامی عملی مذموم و نشان دهنده نفوذ نیت های غیر خودی در میان مسلمانان است.

وی در پایان نام گذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به نام روز قدس توسط حضرت امام خمینی (ره) را فرصت مغتنمی برای پاسداشت مظلومیت قدس شریف و پشتیبانی از ملت صبور فلسطین دانسته و بر وظیفه ملت های مسلمان در آزاد سازی قدست شریف از دست جنایتکاران صهیونیست تاکید کرد.

در ادامه این مراسم سید علی الهاشمی مشاور عالی امور دینی و قضایی حاکم امارات عربی متحده طی سخنانی اظهار داشت: اسلام دین محبت و برادری است. در اسلام بر رعایت حق همسایه تاکید شده و اگر همسایه مسلمان گرسنه باشد ، برای او مسولیت می آورد. وی افزود امام خمینی (ره) نیز بر محبت و برادری مسلمانان تاکید داشت و جمهوری اسلامی ایران نیز همین مسیر را ادامه می دهد.

الهاشمی قدس شریف را دارای اهمیت و جایگاه بلند در اسلام دانست که قبله اول مسلمین و محل معراج رسول اکرم (ص) بوده و افزود هیچگاه از اهمیت قدس نزد مسلمانان کم نخواهد شد و آنچه برای تغییر هویت بیت المقدس صورت گرفته از نظر مسلمانان قابل پذیرش نیست.

در این مراسم میهمانان حاضر نماز جماعت را در مسجد الزهرای سفارت جمهوری اسلامی ایران اقامه و در ضیافت افطاری سفارت جمهورری اسلامی ایران در ابوظبی شرکت کردند.