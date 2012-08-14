کشاورزی توانمند از اساسی ترین نیازهای هر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی صبح سه شنبه در جریان بازدید از طرحهای توسعه بخش کشاورزی این شهرستان افزود: با توجه به اقیلم و آب و هوای مناسب منطقه و حمایتهای دولت در بخش کشاورزی زمینه کار برای فعالیت فارغ التحصیلان کشاورزی در شهرستان فراهم است.

وی عنوان کرد: با عنایت به نامگذاری سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، افزایش تولیدات داخلی، ایجاد اشتغال با اولویت روستائیان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با طرحهای کشاورزی و توسعه صادرات در دستور کار قرار دارد.

مقبلی با بیان اینکه برای ایجاد بستر لازم در توسعه بخش کشاورزی، طرحهای زیادی در زمینه های مختلف در دست اقدام است، ادامه داد: توجه به ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی، می تواند گام مهمی در مسیر تحقق شعار امسال و رسیدن به خودکفایی کامل اقتصادی باشد.

وی یادآور شد: با وجود داشتن ظرفیتها و استعدادهای طبیعی و کشاورزی فراوان در شهرستان و استفاده بهینه از این منابع زمینه لازم برای توسعه همه جانبه این بخش فراهم خواهد شد.

گفتنی است طی این بازدید مشکلات کشاورزان و دامداران بررسی شد و در راستای رفع آنها دستورات لازم صادر شد.