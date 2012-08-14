برنامه جدید ایران برای مقابله با یک تحریم نفتی آمریکا

مهدی فکور در گفتگو با مهر درباره جزئیات اجرای یک طرح جدید برای مقابله با تحریم ورود برخی از تجهیزات آمریکایی به صنعت نفت، گفت: در حال حاضر بیش از 2000 حلقه چاه فعال نفت در صنعت نفت وجود دارد.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی با اعلام اینکه یکی از چالش‌های پیش روی برای حفظ، نگهداشت و افزایش تولید نفت انجام عملیات توپکرانی هوشمند در خطوط لوله انتقال نفت از چاه‌ها به تاسیسات فرآورشی است، تصریح کرد: در حال حاضر یک خودکفایی نسبی در بخش توپکرانی خطوط لوله انتقال نفت در سایزهای بالا در سطح صنعت نفت حاصل شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با اعلام اینکه اخیرا پروژه جدید با مشارکت سازندگان داخلی برای بومی سازی توپکرانی در خطوط لوله سایز پایین انجام شده است، اظهار داشت: بخش عمده از خطوط لوله انتقال نفت از چاه به تاسیات فرآورش و ذخیره سازی قطری کمتر از 10 اینچ دارند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اجرای طرح بومی سازی توپکرانی در سایز 6 تا 8 اینچ مراحل مطالعاتی و طراحی خود را پشت سر گذاشته است، بیان کرد: بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی می‌شود تا پایان سالجاری امکان تست عملیاتی توپک خطوط لوله نفت در سایز 6 تا 8 اینچ توسط سازندگان داخلی فراهم شود.

فکور با یادآوری اینکه در شرایط فعلی بخش عمده‌ای از عملیات توپکرانی خطوط لوله سایز پایین توسط شرکتهای بین‌المللی آسیایی و اروپایی انجام می شود، تاکید کرد: با دستیابی به این فنآوری جدید علاوه بر صرفه جویی اقتصادی قابل توجه یکی از گلوگاه های تولید نفت کشور هم از بین می رود.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش مهر با بیان اینکه برخی از مواد اولیه ساخت این کالای استراتژیک نفتی از خارج کشور تامین شده است، تبیین کرد: اما بخش عمده ای از کالا و تجهیزات اصلی آن توسط سازندگان و صنعتگران داخلی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی با اعلام اینکه با دستیابی به دانش فنی توپک سایز پایین خطوط لوله انحصار این تکنولوژی نفتی از دست شرکتهای آمریکایی توسط سازندگان ایرانی خارج می شود، گفت: همچنین کاهش بازی سیاسی برخی از شرکتهای خارجی در انجام این عملیات از دیگر دستاوردهای این طرح خواهد بود.