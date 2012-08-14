هنوز تحریمهای واقعی علیه ایران اعمال نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "سیلوان شالوم" معاون اول نتانیاهو اظهار داشت: اینکه ایران به حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته ای اش پاسخ دهد، قطعی نیست.
وی به سوریه و برخی گروهها در لبنان و غزه درباره حمله به رژیم صهیونیستی، در صورت اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد و افزود: اسرائیل می تواند روند زندگی را در این کشورها با حمله به تاسیسات زیربنایی آنها متوقف کند.
شالوم در اظهاراتی که از سوی رادیو رژیم صهیونیستی منتشر شده ابراز امیدوای کرد که تل آویو مجبور به اجرای سناریوی حمله به تاسیسات هسته ای ایران نشود. وی با اشاره به اینکه تحریمهای واقعی تاکنون علیه ایران اعمال نشده، افزود: از جامعه بین المللی می خواهیم تحریمهایی را علیه ایران وضع کنند که به دست کشیدن ایران از برنامه هسته ای منجر شود.
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