هنوز تحریمهای واقعی علیه ایران اعمال نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "سیلوان شالوم" معاون اول نتانیاهو اظهار داشت: اینکه ایران به حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته ای اش پاسخ دهد، قطعی نیست.

وی به سوریه و برخی گروهها در لبنان و غزه درباره حمله به رژیم صهیونیستی، در صورت اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد و افزود: اسرائیل می تواند روند زندگی را در این کشورها با حمله به تاسیسات زیربنایی آنها متوقف کند.

