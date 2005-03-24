  1. بین الملل
  2. سایر
۴ فروردین ۱۳۸۴، ۱۲:۳۱

با برجاي گذاشتن دهها كشته وزخمي صورت گرفت:

انفجار عظيم در پالايشگاه شركت انگليسي " بي پي " در جنوب شرقي شهر هيوستون در ايالت تگزاس

وقوع انفجاري مرگبار در يك پالايشگاه نفت در ايالت تگزاس در جنوب آمريكا باعث مرگ دست كم 14 نفر و زخمي شدن بيش از صد تن ديگر شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در پي وقوع انفجاري عظيم در پالايشگاهي در ايالت تگزاس مدارس اين منطقه به حالت تعطيل درآمده و مقام هاي دولتي به ساكنان محل حادثه هشدار دادند كه از خانه هاي خود خارج نشوند.

اين انفجار درپالايشگاه شركت انگليسي " بي پي " در جنوب شرقي شهر هيوستون روي داد كه بر اثر آن بخشهايي از پالايشگاه بطور كامل تخريب شد.

انفجار دراين پالايشگاه نفت متعلق به شركت " بي  پي" موجب افزايش بهاي نفت خام در بازارها و افت سهام اين شركت شد.

اين انفجار ساعت سيزده و سي دقيقه بعد از ظهر روز گذشته به وقت محلي در بخش غربي پالايشگاه كه مساحتي در حدود 500 هكتار را در بر مي گرفت روي داد.

اين پالايشگاه كه در 60 كيلومتري شهر هيوستون واقع است سومين پالايشگاه بزرگ نفت آمريكا با دو هزار كارگر و كارمند است.

اين كارخانه روزانه تقريباً 450 بشكه نفت خام را پردازش مي كند كه اين رقم تقريباً سه درصد از ميزان كل عرضه داخلي بازار آمريكا و يك سوم توليد شركت بي پي در سراسر آمريكا است.

کد مطلب 167311

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها