927 قلم کالای قاچاق آرایشی و بهداشتی در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه کفائی صبح سه شنبه در جمع اعضای کمیسیون قاچاق کالا و ارزش استان، به 50 مورد بازدید از فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی و عطاری های سطح استان از ابتدای امسال تاکنون اشاره کرد و اظهارداشت: طی این مدت 927 قلم کالای آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیر استاندارد کشف و ضبط شده است.

وی اضافه کرد: این اقلام شامل مکمل های دارویی، داروهای انرژی زای غیرمجاز و کالاهای بهداشتی و آرایشی بوده است.

به گفته وی همچنین طی چهار ماهه نخست امسال650 قلم کالا معدوم سازی شده است.

کفائی تعداد پرونده های واحدهای متخلف تشکیل شده استان طی این مدت را شش فقره عنوان کرد و بیان داشت: این تعداد پرونده به مراجع قضایی ذی صلاح برای بررسی ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از کالای مجاز و خرید از فروشگاه های معتبر باید در بین مردم فرهنگ سازی شود، افزود: در این راستا باید برنامه های ویژه ای برای آگاه سازی مردم از خطرات استفاده از کالای قاچاق خارجی برنامه ریزی و اجرا شود.

کفائی در خصوص طرح ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان برچسب اصالت، عنوان کرد: در این راستا کالاها با برچسب های مشخص از سوی علوم پزشکی مورد تایید خواهند بود و ضریب اطمینان مشتری از خرید کالا بالا می رود.

دبیر قاچاق کالا و ارز معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآور شد: این طرح علیرغم پیگیری های انجام شده تاکنون محقق نشده است.