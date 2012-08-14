باکو در مورد خط لوله اروپایی و آمریکایی بیطرف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیش ویکلی، رحمان مصطفی‌اف گفت: جمهوری آذربایجان موضعی بی طرف درباره خطوط لوله "تاپ" (TAP) و پروژه غربی نابوکو دارد .

در حال حاضر دو کنسرسیوم در این زمینه مطرح هستند و بحث ها در این زمینه دور می زند که آیا پروژه موسوم TAP که یک شرکت سوئیسی همراه با شرکت نروژی در آن سهیم هستند خواهد توانست گاز این منطقه را به ایتالیا برساند و یا پروژه موسوم به "ناباکو" که از سوی کشورهای عضو اتحادیه دنبال می شود موفق خواهد شد تا گاز آنرا به اتریش ببرد.

کارشناسان پیشتر اعلام کرده بودند که پروژه نابوکو که آمریکا از آن حمایت می کند بعلت مشکلات و چالش هایی که با آن روبروست قابلیت اجرایی شدن ندارد و همین متخصصین از مرگ این پروژه خبر داده اند.

مصطفی‌اف که با روزنامه تیرانا تایمز گفتگو می کرد، افزود: ما اکنون در فرایند همکاری های نزدیک با دو گزینه خط لوله انتخاب شده و همچنین کشورهایی هستیم که این خط لوله از خاک آنها عبور می کند.

