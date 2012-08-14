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۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۳

نوری در گفتگو با مهر:

مدول دوم تصفیه خانه استان البرز وارد مدار بهره برداری شد

مدول دوم تصفیه خانه استان البرز وارد مدار بهره برداری شد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از بهره برداری مدول دوم تصفیه خانه آب شماره دو کرج خبر داد.

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مدول دوم تصفیه خانه استان البرز با افزایش برداشت 30 درصدی از خط انتقال آب طالقان وارد مدار بهره برداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به فصل گرما و افزایش مصرف به منظور جبران کمبود آب و به دنبال افت فشار دربرخی مناطق قسمتی از ظرفیت مدول دوم تصفیه خانه استان وارد مدار بهره برداری شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز افزود: بخش جدید درحال ساخت تصفیه خانه آب شماره 2 کرج واقع درجایی شهر 200 لیتر برثانیه ظرفیت بهره برداری دارد.

نوری اظهار داشت: ظرفیت اسمی و نهایی این بخش جدید 500 لیتر برثانیه است که قابلیت ارتقای تصفیه آب تا 700 لیتر برثانیه نیز وجود دارد.

تصفیه خانه جدید 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز گفت: ساخت و ساز و عملیات عمرانی تصفیه خانه جدید تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به اینکه هزینه ساخت مدول دوم کرج 90 میلیارد ریال است، اضافه کرد: ساخت مدول دوم تصفیه خانه آب کرج تا پایان سال 91 به پایان می رسد که ظرفیت نهایی آن 700 لیتر برثانیه است.

کد مطلب 1673147

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