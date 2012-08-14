شرکت در راهپیمایی روز قدس از اهمیت ویژه ای برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی حیدری نسب صبح سه شنبه در جلسه برگزاری راهپیمایی روز قدس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: جهان در حال یک تحول عمیق است و اگر این واقعیات را در یابیم خیلی از مسائل حل

می شود.

وی با اشاره به بیداری اسلامی منطقه افزود: ایران اسلامی در این تحولات جایگاه رفیعی دارد.

حجت الاسلام حیدری نسب با اشاره به لزوم شرکت پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس گفت: با شرکت در این راهپیمایی ضمن حمایت از حقوق مظلومین، در مقابل ستم های ظالمان ایستادگی می کنیم.

امام جمعه ریگان یادآور شد: روز قدس در واقع روز سرنوشت اسلام است.

معاون فرماندار ریگان نیز در این جلسه گفت: در این روز بیرق اسلام باید در گوشه گوشه کشور برافراشته شود تا ابر قدرتهای جهان متوجه این امر شوند که نمی توانند به ممالک اسلامی تجاوز کنند.

منصور حسین پور ابراز داشت: در این روز ملت های مسلمان به استکبار جهانی هشدار می دهند که در مقابل حرکت ظالمانه آنها ساکت نخواهند ماند.

وی تاکید کرد: در این روز همه اقشار جامعه باید با وحدت و همدلی ندای حق طلبانه ملت ایران را به گوش جهانیان برسانیم.

در این جلسه مقرر شد مراسم راهپیمایی روز قدس در شهرستان ریگان در ساعت 11 و 30 دقیقه از گلزار شهدا تا مسجد جامع برگزار می شود.

