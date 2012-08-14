حبیب الله غفوری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با روز عید سعید فطر سلسله جشنهای مغفرت در قالب سامانه های نشاط در بوستانهای این منطقه از جمله چشمه علی، الغدیر، کاج، امام علی(ع)، پرنیان، اصناف، نورعلیزاده، کلانتری پور، جوادالائمه و الغدیر برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه کلیه ویژه برنامه های روز قدس و عید فطر با مشارکت مدیران محلات و شورایاران در سطح محلات 22 گانه این منطقه اجرا می شود، افزود: برپایی ایستگاه صلواتی در نقاط پرتردد و میادین اصلی شهر، جشن مغفرت در بوستانها و مساجد و فراهم کردن تدارکات لازم برای برپایی نماز باشکوه عید فطر از اقداماتی است که با مشارکت مدیران محلات و شورایان همزمان با روز عید فطر در این منطقه انجام می شود.

این مسئول یادآور شد: ایستگاه فرهنگی هنری ورزشی با 9 غرفه با مضمون روز قدس در میدان شهرری برپا می شود که برگزاری ویژه برنامه های متنوع فرهنگی در قالب مسابقه، نقاشی کودک، طراحی، خطاطی و توزیع بسته های فرهنگی و 10 هزار برگ بروشور و پوستر از اقداماتی است که در این ایستگاه انجام می شود.