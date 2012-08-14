  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۸

خانه خبرنگار در قشم ایجاد می شود

خانه خبرنگار در قشم ایجاد می شود

قشم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و مدیر ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم ازارتقای جایگاه خبر و اطلاع رسانی در این جزیره و احداث خانه خبرنگار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ملا نوری در آئین تجلیل از خبرنگاران قشم با بیان این مطلب گفت: معرفی پتانسیلها توانمندیهای متعدد قشم با بیان شیوا و قلم تاثیرگذار اصحاب رسانه موجب تقویت جذب سرمایه گذاردر این منطقه می شود.

وی افزود: با ایجاد خانه خبرنگار و تقویت بنیه فعالان این عرصه میتوان جزیره قشم را به عنوان یک ایران کوچک در جنوب کشور با هدف گسترش فعالیت مختلف اقتصادی به جهان معرفی کرد.

مدیر ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم تصریح کرد: برای کسب موفقیت در فعالیتهای مختلف صنعتی و گردشگری در جزیره مستعد قشم به تقویت حوزه آموزش هنرخبرنگاری و عکاس خبری نیازمندیم.

وی از نبود نشریه ویژه در منطقه آزاد قشم و حضور کمرنگ رسانه ها دراین منطقه به عنوان یک خلاء اساسی در مسیر معرفی قشم یاد و تصریح کرد: با تفویض اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیرت ویژه در این منطقه می توان به آینده روشن و ارتقای سطح فعالیت های خبری در جزیره قشم امیدوار بود.

ملانوری با گرامیداشت یاد و خاطره محمود صارمی خبرنگار شهید ایرنا درمزارشریف افغانستان و دیگر شهدای این عرصه، کار اطلاع رسانی را از فعالیت های سخت و ارزشی در نظام جمهوری اسلامی برشمرد.

وی تعامل مسئولان با فعالان اطلاع رسانی قشم را مهم و ضروری دانست واز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درخواست کرد شرایط بهتری را برای فعالیت خبرنگاران در این منطقه فراهم کند.

کد مطلب 1673161

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها