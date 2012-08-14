خانه خبرنگار در قشم ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ملا نوری در آئین تجلیل از خبرنگاران قشم با بیان این مطلب گفت: معرفی پتانسیلها توانمندیهای متعدد قشم با بیان شیوا و قلم تاثیرگذار اصحاب رسانه موجب تقویت جذب سرمایه گذاردر این منطقه می شود.

وی افزود: با ایجاد خانه خبرنگار و تقویت بنیه فعالان این عرصه میتوان جزیره قشم را به عنوان یک ایران کوچک در جنوب کشور با هدف گسترش فعالیت مختلف اقتصادی به جهان معرفی کرد.

مدیر ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم تصریح کرد: برای کسب موفقیت در فعالیتهای مختلف صنعتی و گردشگری در جزیره مستعد قشم به تقویت حوزه آموزش هنرخبرنگاری و عکاس خبری نیازمندیم.

وی از نبود نشریه ویژه در منطقه آزاد قشم و حضور کمرنگ رسانه ها دراین منطقه به عنوان یک خلاء اساسی در مسیر معرفی قشم یاد و تصریح کرد: با تفویض اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیرت ویژه در این منطقه می توان به آینده روشن و ارتقای سطح فعالیت های خبری در جزیره قشم امیدوار بود.

ملانوری با گرامیداشت یاد و خاطره محمود صارمی خبرنگار شهید ایرنا درمزارشریف افغانستان و دیگر شهدای این عرصه، کار اطلاع رسانی را از فعالیت های سخت و ارزشی در نظام جمهوری اسلامی برشمرد.

وی تعامل مسئولان با فعالان اطلاع رسانی قشم را مهم و ضروری دانست واز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درخواست کرد شرایط بهتری را برای فعالیت خبرنگاران در این منطقه فراهم کند.