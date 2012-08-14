  1. بین الملل
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

مرسی دستور داد؛

آزادی زندانیان انقلاب 25 ژانویه قبل عید سعید فطر

آزادی زندانیان انقلاب 25 ژانویه قبل عید سعید فطر

یک منبع نزدیک به ریاست جمهوری مصر از آزادی زندانیان انقلاب 25 ژانویه پیش از عید سعید فطر و به دستور رئیس جمهور این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک منبع نزدیک به ریاست جمهوری مصر اظهار داشت: محمد مرسی به کمیته ویژه پیگیری بازداشتی های نظامی بعد از انقلاب 25 ژانویه دستور داده است به سرعت و پیش از عید سعید فطر تمامی زندانیان را آزاد کند.

این منبع در ادامه گفت: حضور "محمد حسین طنطاوی" در شورای عالی نظامی و نیز "سامی عنان" در ریاست ستاد مشترک ارتش تاکنون مانع از آزادی این بازداشتی ها بود به ویژه اینکه بسیاری از آنها علیه طنطاوی و عنان شعار داده بودند ولی اکنون با برکناری عنان و طنطاوی این مانع برطرف شده است.

رئیس جمهور مصر یکشنبه شب پس از برکناری طنطاوی و سامی عنان، "عبدالفتاح السیسی" را به عنوان وزیر دفاع و "محمد العصار" را به عنوان معاون وزیر دفاع و "صرقی صبحی سید احمد" را به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش مصر انتخاب کرد.

کد مطلب 1673162

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