آزادی زندانیان انقلاب 25 ژانویه قبل عید سعید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک منبع نزدیک به ریاست جمهوری مصر اظهار داشت: محمد مرسی به کمیته ویژه پیگیری بازداشتی های نظامی بعد از انقلاب 25 ژانویه دستور داده است به سرعت و پیش از عید سعید فطر تمامی زندانیان را آزاد کند.

این منبع در ادامه گفت: حضور "محمد حسین طنطاوی" در شورای عالی نظامی و نیز "سامی عنان" در ریاست ستاد مشترک ارتش تاکنون مانع از آزادی این بازداشتی ها بود به ویژه اینکه بسیاری از آنها علیه طنطاوی و عنان شعار داده بودند ولی اکنون با برکناری عنان و طنطاوی این مانع برطرف شده است.

رئیس جمهور مصر یکشنبه شب پس از برکناری طنطاوی و سامی عنان، "عبدالفتاح السیسی" را به عنوان وزیر دفاع و "محمد العصار" را به عنوان معاون وزیر دفاع و "صرقی صبحی سید احمد" را به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش مصر انتخاب کرد.