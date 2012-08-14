به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد کل نیروهای مسلح، سردار جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی با اشاره به ناکارآمد بودن سناریوی تحریم علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران اظهارداشت: برغم هدف گذاری ها و امیدواری های فراوان، قدرت های سلطه گر غرب به ویژه آمریکا، سناریوی تحریم و اعمال فشار علیه ایران نه تنها برای آنها نتیجه بخش نبوده است بلکه خود به عاملی برای ارتقای مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان انقلاب و نظام اسلامی تبدیل شده است به گونه ای که ترجمان این مقاومت مفهومی جز تبدیل تهدید به فرصت ندارد.

سردار جزایری تحلیل ها و اظهارات رسانه ها، مقامات و بنگاه های عمده اقتصادی غرب در خصوص آثار و پیامدها یا اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران را گویای ناکامی طراحان تحریم ها علیه ملت ما دانست و افزود: امروز رویارویی آمریکا و هم پیمانان اروپایی و غیر اروپایی آن با ایران وارد یک جنگ اقتصادی تمام عیار شده است، آنها می خواهند با توسعه دامنه تحریم ها حلقه به اصطلاح فشار علیه ملت ما را تنگ تر کنند تا به خیال باطل خود مردم پایدار و سلحشور ایران رابه ستوه آورند و دراین رهگذر با ایجاد شکاف بین مردم و نظام، زمینه های فتنه انگیزی و پی گیری توطئه های شوم جدیدی در کشور را فراهم آورند.

معاون بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه رئیس جمهور آمریکا امیدوار بود تحریم نفتی وتحریم حوزه بانکداری ایران به تحقق اهداف نظام سلطه مبنی بر تسلیم و به سازش کشاندن ملت ایران و توقف برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران منجر شود، تصریح کرد: شکست غربی ها در صحنه تحریم ها، برخی رسانه ها ومقامات نظامی غربی و صهیونیستی را برانگیخته است تا هر از گاهی گزینه نظامی را مطرح و با کوبیدن بر طبل حمله نظامی بر شناسایی و به خیال باطل خود انهدام نقاط مهم و حساس و تاسیسات زیربنایی کشور اصرار کنند.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور گفت: گرچه غربی ها هنوز هم امیدوارند با اعمال تحریم های به اصطلاح شدید، ایران اسلامی را تسلیم مطالبات شیطانی و استکباری خود سازند اما درسوی دیگر صحنه این نبرد، ملتی رشید و بیدارحضوردارد که بیش از سه دهه زندگی با عزت و عظمت در شرایط تهدید و تحریم را تمرین کرده و بزرگترین پیشرفت ها و دستاوردهای کلیدی و ممتاز را درهمین وضعیت رقم زده اند.

سردار جزایری التماس و درخواست های عاجزانه آمریکا و هم پیمانانش برای پیوستن و همراهی برخی کشورهایی که برخلاف راهبردها و سیاست های غربی در پی حفظ تعاملات و مناسبات خود با ایران هستند را تلاش بیهوده خواند وگفت: آمریکا و غرب باید بدانند دوره زورگویی، تارج و تاخت وتاز قدرت های استعماری و سلطه گر به سرآمده است و بهتر است توان خود را برای حل مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی جوامع خود که به چالش های بزرگ و لاینحل منجر شده است بکار گیرند.

وی تاکید کرد: سقوط رتبه آمریکا در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی و ناتوانی اروپا در یافتن راه حلی برای مهار بحران یورو، واقعیت انکارناپذیری است که هم اینک فراروی مدعیان مدیریت اقتصاد جهانی قرار دارد.

وی افزود: به دولتهای غربی توصیه می کنیم مقداری هم به افکر عمومی خود مراجعه کنند تا فاصله بین نگاه زمامداران با مردم کشور خود را درک کنند و سپس به حمله نظامی علیه ایران بیاندیشند. امروز بر اساس نظر سنجی به عمل آمده توسط مراکز معتبر و معروف غربی بیش از 70 درصد افکار عمومی آمریکا مخالف هرگونه ماجراجویی جدید و یا اقدام نظامی هستند زیرا آنها از هم اکنون پیامدها و عواقب بسیار خطرناک و تحقیر آمیز این اقدام را برای غرب و جامعه آمریکا می دانند.

سردار جزایری همچنین با اشاره به ظرفیت و توانمندی های ملت ایران درتحقق منویات رهبرمعظم انقلاب اسلامی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و عبور پیروزمندانه از گردنه تحریم ها و فشارهای اقتصادی دشمنان انقلاب و نظام، خطاب به مسئولان و مدیران کشور خاطر نشان کرد:

وی ادامه داد: هر یک از مسئولان ومدیران درهر جایگاهی، وظیفه دارند نسبت به اجرایی کردن راهبرد اقتصاد مقاومتی، دین خود را ادا کنند و برای اینکار ضرورت دارد هریک از دستگاه ها وسازمان های اجرایی این راهبرد عظیم را تدوین و بطور موکد بر عملیاتی شدن آن نظارت داشته باشند. بر این اساس شرایط کنونی بایستی به درستی درک شود و ابعاد آن شکافته شود وهریک از مسئولان و مدیران کشور، محدوده و خطوط پدافندی خود را شناسایی کنند. مسئولان و آحاد مردم با درک صحیح موقعیت هجمه دشمن، بایستی از این پیچ تاریخی به سلامت عبور کنند.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور در پایان خطاب به مسئولین نهادها وسازمان ها تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که هر یک ازسازمان ها و دستگاه های نظام با ایجاد و تشکیل قرارگاه جنگ نرم، برنامه ریزی لازم برای مقابله با ترفندهای دشمن در عرصه های فرهنگی و اقتصادی را بطور جدی و اساسی در دستور کار خود قرار دهند.