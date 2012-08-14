کاروان ورزشی جاده ولایت از مشهد به سمت آبادان حرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: کاروان ورزشی جاده ولایت بیست و یکم شهریور ماه با حمل پرچم حرم مطهر امام رضا (ع) مشهد را به مقصد آبادان ترک می کنند.

علی اکبر هاشمی جواهری ادامه داد: در این کاروان 20ورزشکار و ده نفر به عنوان عوامل اجرایی در قالب گروه عکاسان و فیلمبرداران به شلمچه عازم می شوند.

تصریح کرد: کاروان یاد شده پس از حضور در شلمچه و تجدید بیعت با آرمان های شهدا و امام راحل (ره) و حضور در مراسم افتتاحیه، روز سه شنبه بیست و یکم شهریور ماه حرکت آغاز می شود.

وی تصریح کرد: کاروان مذکور طی 18 روز حرکت از استان های خوزستان، کهگلیویه و بویر احمد، فارس، یزد و خراسان رضوی عبور خواهد کرد.

فرهنگ اهل بیت برجسته ترین شاخص فرهنگ ایرانی است

نماینده مردم مشهد و کلات با بیان این که فرهنگ اهل بیت برجسته ترین شاخص برای فرهنگ ایرانی است و عمق و غنای خاصی دارد، گفت: فرهنگ اهل بیت برجسته ترین شاخص برای فرهنگ ایرانی است و از عمقی برخوردار است که قرنها باید روی آن سرمایه گذاری شود.

جواد کریمی قدوسی اظهار کرد: باید دستاوردهای این فرهنگ غنی به نسل جوان منتقل شود و افراد جامعه نسل به نسل از دستاوردهای آن استفاده کنند.

وی با اشاره به جشنواره امام رضا(ع) عنوان کرد: این جشنواره به خوبی می تواند فرهنگ رضوی را ترویج یابد و دیگر معارف اهل بیت نیز با اتکا به این جشنواره و مضجع شریف علی بن موسی الرضا(ع) تدوین و ترویج شود.

وی بیان کرد: اگر طراحی ها و اجرای این جشنواره هدایت شود و نخبگان از تمام شهرها کشور در ترویج فرهنگ رضوی تلاش کنند و از این ظرفیت عظیم جشنواره استفاده کنند، تحول شگرفی در عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ایران بوجود می آید.

برگزاری پنجمین نشست تجلیل از خادمان فرهنگ رضوی

جلسه کمیته تجلیل از خادمین فرهنگ رضوی در محل دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) و با حضور جمعی از مسئولین این کمیته برگزار شد.

در راستای برگزاری دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) پنجمین کمیته تجلیل از خادمین فرهنگ رضوی در داخل و خارج از کشور با هدف بررسی شیوه نامه نحوه انتخاب خادمان فرهنگ رضوی در داخل و خارج از کشور برگزار شد.

بر اساس این گزارش دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) همزمان با دهه کرامت از 27 شهریور ماه کار خود را آغاز می کند که در اختتامیه این جشنواره از خادمینی که سرمایه عمر خود را صرف اشاعه فرهنگ رضوی کردند تقدیر می شود.

منتشر شدن کتاب "شذرات من کلام الامام الرضا(ع)"

مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) گفت: کتاب "شذرات من کلام الامام الرضا(ع)" با موضوع احادیث و کلمات قصار امام رضا (ع) با ترجمه عربی منتشر شد.

زهرا سرو آزاد اظهارکرد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی- به نشر به سفارش دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) کتاب "شذرات من کلام الامام الرضا(ع)" احادیث و کلمات قصار امام رضا (ع) با ترجمه عربی را منتشر کرده است.

وی افزود: این کتاب تألیف محمد حکیمی و تعریب دکتر علی اسدی است و شمارگان آن سه هزار نسخه است.

وی گفت: این کتاب همچنین با عنوان "مجموعه سخنان امام رضا(ع)" با ترجمه انگلیسی دکتر محمدرضا هاشمی منتشر شده است.