خبرگزاری "مهر" در لرستان رسانه برتر حوزه سلامت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و قائم مقام وزیر بهداشت در استان لرستان از "فاطمه حسینی" خبرنگار خبرگزاری مهر در حوزه سلامت به عنوان خبرنگار برتر تجلیل شد.

در این مراسم همچنین از خبرنگاران حوزه سلامت خبرگزاریهای ایرنا، ایسنا و فارس نیز به عنوان دیگر خبرنگاران برتر حوزه سلامت تقدیر شد.

مراسم تقدیر از فعالیتهای خبرنگاران استان لرستان به همت دانشگاه علوم پزشکی استان در حاشیه نشست خبری رئیس و اعضاء هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اصحاب رسانه لرستان برگزار شد و علاوه بر معرفی برترینهای این حوزه از خدمات 100 نفر از خبرنگاران و فعالان عرصه خبر در رسانه های مختلف با تقدیم لوح سپاس و هدایایی تجلیل بعمل آمد.

دکتر اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و قائم مقام وزیر بهداشت در استان در این نشست خبری گفت: سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی که به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده فرصت مناسبی است که از خدمات شایسته تلاشگران عرصه مقدس آگاهی بخشی که با اطلاع رسانی شفاف، صادقانه و سریع اخبار و اطلاعات، روشنی بخش و نشاط آفرین جامعه اسلامی هستند تجلیل شود.

وی گفت: در این برهه از زمان که ایران اسلامی بیش از پیش در کانون توجه جهانیان قرار گرفته و به واسطه رشد خیره کننده و روز افزون خود راه استقلال واقعی و قطع وابستگی از استعمارگران را به سرعت طی می کند و به همین دلیل مورد تهاجم رسانه ای غرب قرار گرفته، مسئولیت خبرنگاران متعهد بسیار خطیر است و باید با بیان دستآوردهای نظام اسلامی به مقابله با هجمه بیگانگان بپردازند.

قائم مقام وزیر بهداشت در لرستان گفت: رسانه ها یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در جلوگیری از تهاجم فرهنگی دشمن علیه باورها و اعتقادات مردم هستند و هدایت، تربیت و ارتقاء فکری و فرهنگی جامعه اسلامی یکی از عمده مسئولیت های مهم آنهاست.

وی ادامه داد: انعکاس صحیح، منصفانه و به موقع اقدامات دستگاههای اجرایی و توفیقات نظام اسلامی یکی از راههای مؤثری است که سبب تقویت روحیه، ایجاد نشاط و امید در جامعه و مایه دلگرمی خدمتگزاران مردم می شود.